$!Nuria Piera tilda de “perro faldero” a Juan TH, tras éste llamarla “busca rating con chantaje”

La periodista Nuria Piera le respondió este lunes a su colega Juan TH a través de Twitter, luego de que el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la llamara “busca rating con chantaje”.

“Un periodista no persigue, no acosa, no organiza encerronas como entrevistas, no se burla de los entrevistados, no edita las entrevistas tendenciosamente, no busca rating desperrando el morbo, ni chantajea a nadie para obtener fortuna. (Eso me enseñaron en las aulas)”, escribió TH en la nombrada red social.

Tras su publicación, la reacción de la comunicadora no se hizo esperar.

“Hay un periodista, de los viejos, muy desacreditado, dolido porque no ha conseguido un trabajito y aliado a los peores intereses del país. No ha aportado nada bueno y su firma siempre ha tenido precio porque es un perro faldero de su tendencia política. Da pena”, respondió Piera.

“Trabajo tengo y mucho. En más de 40 años como periodista nunca he estado desempleado. 38 años en El Nacional; casi 30 en la Z-101; 5 en la súper 7, etc.; he tenido periódicos digitales; una emisora virtual. Nunca he chantajeado ni extorsionado a nadie. Nunca”, contestó Juan TH.

El comentario de Juan TH hace referencia a la entrevista que le realizó Nuria Piera a la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, hace varias semanas para indagar sobre su declaración jurada de bienes.