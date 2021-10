$!Obispos difieren sobre la penalidad por relaciones no consentidas dentro del matrimonio

Los debates que ha generado en distintos sectores el tema de la penalidad por una violación sexual en una relación de pareja, establecida en el Código Penal, provocaron reacciones encontradas en el seno de la Iglesia católica.

Gregorio Nicanor Peña, obispo emérito de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia en Higüey y el obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, consideran que la penalidad de 10 años en adelante debe mantenerse.

De la Cruz Baldera entiende que todo acto de intimidad que no se corresponda con la libertad plena de ambas partes, es una violación. “Se encuentra uno raro que dentro del matrimonio haya violación y, sí, hay violación”, acotó.

“En caso de que uno de los dos no quiera tener, pongamos el caso, un acto sexual, para la iglesia se ve como un acto violatorio, porque en el matrimonio se está para respetarse mutuamente, amarse y entregarse el uno hacia el otro, y cuando no hay libertad, no hay entrega”, sostiene.