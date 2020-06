$!Oficialismo y oposición vuelven a medir fuerzas este viernes tras fracaso extensión a estado de emergencia

El legislador señaló que el partido de gobierno no está utilizado el estado de excepción para hacer campaña, sino que existen casos aislados en los que también han incurrido miembros de otras organizaciones.

“Sobre esa base nos abocamos en el día de mañana a que la oposición tome una decisión. Hasta el momento ellos no han tomado ninguna, pues simplemente han dejado de votar, no participan”, agregó Gustavo Sánchez.

“Hemos hecho la convocatoria formal de todos y cada uno de nuestros diputados, a los fines de que estén presente en la sesión de mañana. La resolución que pide 17 días al estado de emergencia, es una ley que no requiere de mayoría calificada y sobre la base de este ejercicio inicialmente, quisiéramos contar con la anuencia y la participación del bloque partidario de la oposición”, dijo Sánchez, quien siempre se ha mantenido en son de paz.

De no conseguirse los votos necesarios para sancionar un nuevo plazo, cuando el actual vence este sábado 13 de junio, el presidente tendrá que decretar el fin del estado de emergencia, así lo hizo saber el vocero de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

Oposición no cede

Alfredo Pacheco, portavoz del Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), respondió que, “nosotros hemos dicho que el país debe aprender a vivir en época de coronavirus, por lo que lo ideal es que la República Dominicana pueda sincerarse. No podemos vivir permanentemente en un estado de emergencia, sino más bien normarlo como lo establece la Ley 42-01 (Ley General de Salud) y por lo tanto se hace innecesario que nosotros volvamos a aprobar más días”, sentenció.

Expresó que el estado de emergencia solo sirve para que los miembros del PLD hagan una campaña preferencial.

De su lado, el presidente en funciones del Senado de la República, Arístides Victoria Yeb ha convocado a sesión en esa Cámara Alta para el sábado próximo, debido a que supuestamente todo estaría amarrado para que este viernes se produzca la aprobación de los diputados.

Pacheco entiende que ese hemiciclo está en la libertad de convocar cuando crea y quiera, no obstante, dijo, que en la Cámara Baja se mantiene una situación que hace muy difícil la aprobación de la emergencia.

Eran 96 votos los votos que necesitaban en la última sesión de los diputados, para sancionar la agenda del día, sin embargo, no se pudo aprobar en la agenda del día por falta de tres sufragios.

En igual tono se han expresado los bloques de los partidos Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano.

Henry Merán, de la Fuerza del Pueblo adelantó que este viernes “ocurrirá lo mismo que ocurrió el miércoles, no habrá quórum”.

“El PLD y sus aliados no pudieron establecer el quórum reglamentario para conocer la agenda, porque la oposición monolíticamente no está de acuerdo en aprobar una prórroga que no es sanitaria, sino política, en procura de apuntalar una candidatura natimuerta”, señaló.

En tanto que el vocero reformista, Máximo Castro Silverio, dijo que su bloque no votaría por la petición del Poder Ejecutivo de 17 días más al estado de emergencia.