$!Opret reducirá media hora a los servicios de Metro y Teleférico

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que a partir de mañana reducirá media hora al servicio que ofrece de lunes a viernes el Metro y Teleférico de Santo Domingo.

La decisión fue adoptada luego del anuncio sobre las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno ante el incremento de los casos de COVID-19.

El nuevo horario del Metro será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Sábados y domingos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Para el Teleférico el horario será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

En vista de que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta, además, que el usuario una vez llega a su destino, requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se permitirá en cada caso, hasta una hora antes del cierre del libre tránsito, de lunes a viernes.