Organizaciones demandan respeto a la vida de la mujer, más presupuesto y educación

“Ayuda pidió y el sistema le falló”, así vociferaron decenas de hombres y mujeres durante la marcha en contra de la violencia de género en demanda de que se respete el derecho a la vida de la mujer, se disponga de más presupuesto y se eduque en valores desde la familia con la integración de las autoridades.

En ese sentido, representantes de distintas organizaciones que se dieron cita en el Centro de los Héroes expresaron dolor, tristeza e indignación colectiva ante la exhibición de 64 zapatos que pertenecían a las mujeres asesinadas de manos de sus parejas y exparejas en lo que va del año 2019, expuestos como símbolo de reclamo y elevando una voz hacia los legisladores para que promulguen leyes y proyectos que protejan a la mujer dominicana.

En el marco de la ‘Marcha de las Mariposas contra la Violencia’, desfilaron distintos grupos sociales por toda la avenida Winston Churchill hasta llegar al Centro de los Héroes donde sus organizadores expresaron que el objetivo es hacer un llamado de alerta al Gobierno y a las autoridades del sistema judicial, desde el Ministerio Público, las fiscalías y la Procuraduría General de la República.

Algunas de las organizaciones femeninas que protestaron y llamaron a hacer conciencia por los últimos casos de feminicidios son la Coalición por los Derechos a la Vida de la Mujer, el Foro Feminista, el Círculo Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y la Organización de Trabajadoras Sexuales (ASOTRASEX).

Asimismo, las profesoras de los Peralejos en representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Red de Defensoría Derechos Humanos Mujeres y Jóvenes, Profamilia, entre otras.

Entre las consignas y mensajes más compartidos en coloridas pancartas figuran: “Su derecho exigió y el sistema le falló”; “Niñas, no esposas”; “Ni una menos”; “Este no es un día de fiesta, es de lucha y resistencia”; “La violencia machista no solo ocurre en el hogar”; “Las garantías económicas ponen en mayor riesgo la vida de las mujeres”; “No me protege la Fiscalía, me protegen mis amigas”.

Rosado, azul, verde, anaranjado y rojo fueron algunos de los colores que resaltaron en la ‘Marcha de las Mariposas contra la Violencia’, mientras los asistentes gritaban a todo pulmón, “los golpes a mujeres no se pagan con dinero; los puñetazos a mujeres se pagan con cárcel”.