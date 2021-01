$!Ortiz Boch considera apropiadas actuaciones de la Procuraduría frente a actos de corrupción

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Boch, consideró apropiadas las actuaciones que hace la Procuraduría General de la República al investigar a exfuncionarios públicos por presuntos actos de corrupción.

“Lo que está haciendo la Procuraduría General de la República es apropiado y ahí habrá culpables y habrá sometidos y no sometidos y eso es lo que quería uno, un proceso de participación de la justicia en la que se lleve a investigación los casos y dentro de esos mismos casos se diga si ha habido o no ha habido ninguna falta, ya sea por decisión judicial o por no darle curso al caso", dijo la funcionaria.

Prometió también investigar la actuación de un funcionario de la Lotería Nacional que presuntamente realizó una falsificación para acreditarse como ganador de un premio sorteado por esa institución.

Sobre el particular admitió que no tiene pleno conocimiento del caso, pero que hará las indagatorias de lugar.