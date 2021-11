$!Ortiz Bosch pide a legisladores interpretar la sociedad que están representando

Indicó que cuando no recibe respuesta hasta visita los ministerios y la reclama, al entender que el Estado está obligado a informar al ciudadano.

“Hay situaciones que son la sociedad que las va produciendo, no es lo que tú dices, es que la sociedad está exigiendo que no seamos bueyes, que seamos agentes de cambio de esta época, es interpretar el momento histórico y social, lo que uno representa”, sostuvo.

“¿Cuándo hubo una constancia de un jefe de Estado en preocuparse por lo que la gente decía?, ¿tú no te acuerdas de la cantidad de Marcha Verde que nadie escuchó? Ahora una medida que se va a tomar, si hay una reacción social inmediatamente se atiende y se oye”, manifestó Ortiz Bosch en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, Canal 11.

Agregó que: “nunca el presidente me ha pedido que calle nada, al contrario, me llama y me pregunta qué pasó con tal cosa”.