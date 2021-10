Pacheco advierte que para cubrir hoyo fiscal tenemos que decidir: más préstamos o reforma fiscal

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, declaró que para poder cubrir el “hoyo fiscal” existente en el país se tendrá que decidir el camino: o suscribiendo más préstamos, o con una reforma fiscal o bajando el nivel de inversión y haciendo un presupuesto general del Estado más equilibrado.

Al hablar sobre el grave problema económico proyectado en el país advirtió que es necesario que se adopten soluciones. Señaló que los recursos económicos que se recaudan no son suficientes para suplir las asignaciones presupuestarias.

“Esto genera un hoyo fiscal que se suple de dos maneras o con la recaudación de préstamos o sencillamente tomando más préstamos. Entonces, tenemos que decidir ¿cuál es el camino que vamos a seguir como país ... son dos pero realmente son tres o bajamos el nivel de inversión y hacemos un presupuesto equilibrado o tomamos préstamos para equilibrar el presupuesto o se hace la reforma fiscal”, reflexionó.

Precisó que existen muchas personas que prefieren decirlo de otra forma pero que él lo dice con mucha responsabilidad.

Indicó que él desconoce si el Poder Ejecutivo decidió hacer una reforma fiscal o no y que con sus declaraciones tampoco él esta llamando ese poder del Estado para que lo envíen.

Reiteró que esa es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo y que en el Congreso Nacional estarán a la espera de la decisión que adoptará el gobierno en ese sentido.

También, recalcó que él ha dicho desde hace mucho tiempo que hace falta que en el país se logre una reforma fiscal integral para estabilizar sus finanzas.

“Yo no sé si este será el mejor momento. El Ejecutivo tiene la gran oportunidad de evaluarlo. Hemos dicho, como en otras ocasiones, que hacer la reforma es malo y no hacerla, es peor. No estoy diciendo con eso que la manden hoy, que la manden mañana, ni llamando al Ejecutivo para que la mande. Es una prerrogativa del Ejecutivo y nosotros estaremos a la espera de la decisión que hay que tomar”, expresó.