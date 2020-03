$!Paciente de COVID-19: “Esto no se lo deseo a nadie”

Sostuvo estar agradecido con el personal médico que lo ha atendido a pesar de no poseer todos los utensilios básicos para hacerle frente a esta enfermedad, “están compartiendo mascarillas, compartiendo materiales sanitarios, no tiene gafas, los guantes los traen de casa”, narró Daniel.

Como paciente don COVID-19 está aislado en una habitación donde la televisión no funciona y se pasa "las 24 horas del día mirando al techo" y pensado en su hija quien a casi cumple dos años y de la que se perdió su pasado cumpleaños a causa de la quimioterapia. “No estuve en su cumpleaños porque me dieron quimioterapia y este año también estoy ingresado. No salgan a las calles por favor, no lo hagas por ti, hazlo por los demás”, expuso.

Agregó “lo que estoy sufriendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Necesito que los sanitarios estén bien porque me salvan la vida cada día", narró a El Día.

Asimismo, añadió que, pese a estar enfermo, con sufrimiento y siendo un paciente de alto riesgo, en su trabajo le informaron que no le darán la baja laboral ya que debe ir en persona cosa que le resulta imposible por su estado de salud y el riesgo que representaría que esté en las calles siendo un paciente confirmado de coronavirus. Además, dijo que ha intentado culminar su contrato laboral por teléfono. Sin embargo, la empresa se lo ha imposibilitado, informó el diario español El Periódico.