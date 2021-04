Padres de RD “venden” a sus hijos peloteros por miles de dólares

Se trata de un niño nacido en 2009 y que estará hábil para firmar a principio de 2025 cuando tendrá 16 años. Es una oportunidad que García no quiere desaprovechar y, tras una larga negociación, acordaron hacerle el pago con US$2,000 cada mes desde ahora hasta la firma.

¿Qué disparó los pagos?

El negocio que manejaba un grupo de entrenadores, en su mayoría expeloteros que no alcanzaron a ganar buen dinero dentro de las líneas de cal, cambió de piel y hoy compiten empresarios de reconocida trayectoria en otros campos.

Nuevo escenario

Este caudal de dinero coincidió con un cambio en el modelo de reclutamiento. Hasta el año fiscal 2011-2012, los equipos no tenían límites para invertir en el mercado internacional, lo que desnaturalizaba la esencia del reclutamiento, que premia a los clubes con peor desempeño para lograr un equilibrio con los mercados grandes.

En julio del 2012 se estrenó el sistema en que la MLB determinaba la cantidad de dinero que cada equipo podía invertir. Con esa barrera, los equipos comenzaron a evaluar a los prospectos a menor edad, cerrar contratos más temprano para evitar que el precio de ese jugador suba en la medida en que su talento se desarrollaba.

Es un tema de simple negocio. Para el entrenador, que tiene una “mercancía” que puede llegar a valer mucho, pero que también se puede devaluar, es muy tentador asegurar un dinero con años de anticipación. Para el equipo, es negocio sellar temprano un talento con un presupuesto limitado.

A Ruiz, un periodista especializado en deportes con casi dos décadas de ejercicio, le llamaba la atención el nivel de los escuchas que iban a “scoutear” (evaluar talento) a niños que estaban a cuatro años de poder firmar, hasta que entendió la relación entre entrenadores y equipos.

“Hay otro scouteo que incluso se nota en el torneo que hacemos de 9-10 años. Ya tenemos el scouteo temprano, el pelotero que pertenece a una liga, pero que todavía no tiene programa, no tiene quién lo represente y hay una persona que, de manera independiente, a veces, o como empleado de un programa va y ve al pelotero y simplemente hace una oferta al papá, le da un reporte a su jefe o a quien cree que puede comprar al pelotero, se le hace una oferta al padre, al entrenador de liga. Esa oferta puede rondar los 10 mil dólares ahora y cuando llegue el bono, si el muchacho firma te voy a dar un 10%, ya ahí, como el entrenador principal siempre va a cobrar alrededor del 30% ese pelotero tiene comprometido fácilmente el 40% de su bono y el pelotero tiene 11-12 años, podría tener 10, que lo he visto, son casos muy especiales, pero se dan”, dice Ruiz.

Un negocio que peligraría en gran parte si se instaurara el sistema del sorteo internacional de firmas.