Papá Noel cambia el trineo por las videoconferencias

Para los niños estadounidenses, las tradicionales visitas a Papá Noel no pueden llevarse a cabo como de costumbre este año debido a la pandemia. Así que para protegerlos y proteger a los hombres, en general mayores, que visten el traje rojo, los encuentros tienen lugar por videoconferencia.

"No me tomo a broma la pandemia", dice Joe Harkins, un Papá Noel de Nueva Jersey de 87 años. "No voy a arriesgar la vida por un acontecimiento público o familiar. Es demasiado peligroso", añade.

Como muchos de sus compañeros de profesión, Harkins eligió realizar su trabajo por internet.

El octogenario creó incluso su propia empresa "Santa Encounters" (Encuentros con Papá Noel), que permite grabar vídeos personalizados para los niños.