$!Pared Pérez: Quirinito es un caso de delincuencia común

SANTO DOMINGO. El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) Sigfrido Pared Pérez dijo que el prófugo Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), no es un asunto de seguridad nacional, sino más bien de delincuencia común que se le escapó a la justicia violentando todos los procedimientos.

“Cuando la situación sale a la luz pública, es cuando los organismos de inteligencia comienzan desde cero, a buscar a esta persona y recuerde que tenía dos meses que había evadido el proceso, pero más que todo y lo hemos dicho en muchas ocasiones, tarde o temprano Quirinito va hacer reapresado, no importa donde esté o como esté”, dijo Pared Pérez.

Pared Pérez desmintió que dijera que el prófugo sería reapresado antes del 31 de diciembre, “lo que dije es que es probable que se aprese, pero no afirmé que será apresado en ese tiempo, no tenemos fecha, fíjate un periódico sale a las 7:00 de la mañana, pero puede salir a la 6:30 un día, pero es lamentable que haya una focalización sobre un tema que es de preocupación, pero que no envuelve lo que es la problemática nacional de los organismos de inteligencia”.

“Se le está dando la cara a los problemas, a lo mejor no es como algunos periodistas quieren, pero le estamos haciendo frente a estos problemas, pero lo importante es que nosotros podamos hacer las cosas, en primer lugar con los procedimientos nuestros y en segundo lugar, cumpliendo con la ley”, agregó.

“Recordemos que Quirinito no era un preso de la inteligencia nacional, evadió la justicia, pero reconozco que es nuestra responsabilidad apresarlo”, aseveró.

Señaló que cada caso en República Dominicana se resuelven y “continuaremos resolviéndolo”, puso como ejemplo a los Estados Unidos y a Israel, donde hay casos que no se han resueltos por 20 años y reconoció que hay casos que son más difíciles que otros.