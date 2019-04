$!“Partiendo del diálogo con el pueblo analicen si se puede cambiar la Constitución”

El rector de la Universidad Católica Santo Domingo y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a los sectores sociales y políticos del país a la unidad debido a que -desde su perspectiva- en los últimos años se han visto “muchas divisiones” tanto dentro como fuera de las organizaciones políticas.

Al participar como invitado principal del espacio Diálogo Libre que conduce el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, el reverendo advirtió a los políticos “que pueden confundir a la República Dominicana” y les exhortó a apelar a la cordura porque pese a que no ha llegado el momento de las elecciones, ya se vislumbran luchas internas por intereses particulares.

“Que sean sensatos, que sean prudentes, que su corazón no sean cosas particulares, no sea la ambición, no sea el poder, su corazón sea este pueblo que espera un mensaje diferente”, pidió el obispo, quien cree importante dar un mensaje positivo a los jóvenes.

Asimismo llamó al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a no limitarse a realizar “diálogos superficiales” sino a ponerse de acuerdo para preocuparse por ofrecer algo distinto al país.

“Una fuerza como el PLD dividirse es un símbolo de la inmadurez de la democracia en la República Dominicana”, afirmó monseñor Castro Marte durante la entrevista.