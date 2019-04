$!Payaso Kanqui dice que nada tiene que ver con red de pornografía infantil

Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido por su personaje del payaso Kanqui, dijo la noche de este lunes a su regreso al país desde la ciudad de Nueva York, que nada tiene que ver con una supuesta red de pornografía infantil.

“Eso me preocupa bastante y me alivia un poco, porque no tengo nada que ver con eso (red de pornografía). Yo estoy dispuesto a colaborar y estoy consciente de que esa red no tiene nada que ver conmigo”, dijo a periodistas a su llegada a la Fiscalía de Santiago, tras ser arrestado por supuesto abuso sexual contra menores.

Al ser preguntado por su salida del país declaró: “Yo tenía compromisos, yo tenía mi vuelo para regresar el jueves, salí a hacer un trabajo de grabación y luego tenía que saber, orientarme bien de lo que está pasando y cambié mi vuelo y viajé solo”.

Kanqui está acusado por al menos de tres menores de haber abusado sexualmente de ellos, además de participar de una supuesta red de pornografía infantil, de acuerdo con una investigación que realizó la comunicadora Addis Burgos y que fue divulgada esta noche por CDN, canal 37.

Núñez Morel agregó que está preocupado por su familia, su madre, su padre, hermanos y en especial sus hijos, que lo apoyan.

Luego, el comunicador de Santiago Nelson Javier (El Cocodrilo) entregó el payaso Kanqui al fiscal de Santiago, José Francisco Núñez.

Caso complejo

El fiscal Núñez dijo que en unas horas le conocerán medidas de coerción y pedirán declarar el caso complejo.