Pedro Martínez reclama que los peloteros sean “embajadores intocables” de la República Dominicana

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Pedro Martínez hizo un llamado la noche de este martes para que haya más seguridad en el país y especialmente para los peloteros dominicanos, que exista protección para todos desde "el más grande al más chiquito".



“A nosotros los peloteros nos reconocen como embajadores de nuestro país, eso es cierto. Miguel usted dijo que nosotros somos embajadores de este país. Yo quiero llevarlo más lejos, yo quiero que seamos embajadores intocables de este país. Yo quiero que este mérito y que nosotros nos hemos ganado con tanto esfuerzo. [...] Miguel Vargas Maldonado, que está aquí en representación de nuestro presidente, que sea la última vez que esta escena que vimos de David Ortiz se repita en este país. Yo lo pido como hermano, como colega, como compatriota, como dominicano y como ser humano. Queremos ser embajadores intocables, queremos venir y estar en nuestro país. Este es un país maravilloso, aunque ahora estamos pasando por un mal momento, pero la República Dominicana es especial”, dijo Pedro.



Martínez pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, quien denominó a los peloteros como embajadores del país, que además de diplomáticos sean "intocables" y que sucesos como el ocurrido con David Ortiz no sucedan nunca más.



Pedro Martínez habló a nombre suyo y de sus compañeros del Salón de la Fama de Grandes Ligas Juan Marichal y Vladimir Guerrero, junto a quienes acompañó a la embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, en el acto de celebración por el 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América.



Por primera vez este acto se celebra en el Estadio Quisqueya y fue hecho en honor a los peloteros dominicanos miembros del Salón de la Fama. En representación del Gobierno estuvo el canciller Miguel Vargas. También estuvo el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat.



Sobre el acto la embajadora Bernstein dijo: "Elegimos este tema y esta ubicación porque realmente representa la profundidad y la historia de nuestra relación como dos países y culturas unidas. Nunca me canso de decirlo, porque es verdad, ¡Estamos Unidos!".

Bernstein, quien estuvo acompañada de su esposo Richard, anunció la iniciativa SAFE a favor de los jóvenes dominicanos paralo que también pidio la cooperación de todos.

“No sería justa con mi esposo esta noche si no le incluyera una cita de los Yankees y aunque nos encantan las citas de Yogi Berra; creo que Babe resumió mejor mis sentimientos sobre este tema cuando dijo: ‘Cada strike me acerca al próximo jonrón’. A estas alturas, todos ustedes me conocen. Voy a seguir haciendo swing a la bola, y tal vez abanique algunas veces, pero les aseguro que vamos a pegar un jonrón por los jóvenes de este país y por el juego de béisbol. Cuento con la ayuda de todos ustedes”, dijo la embajadora.