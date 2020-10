Peledeístas apoyarán la extensión del estado de emergencia

Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresaron que el pedimento de extensión del estado de emergencia por parte del presidente Luis Abinader debe ser aceptado por todas las organizaciones partidarias porque esto no es "cuestión de politiquería", sino de preservar la salud de los ciudadanos.

La diputada Ruddy Méndez aseguró que apoyará esta solicitud de extensión del estado de emergencia porque sabe cual es la situación real del COVID-19 en el país, y que al mismo tiempo la misma le sirve a las actuales autoridades para que reconozcan el error que hacían anteriormente al no apoyar al expresidente Danilo Medina cuando hacía el mismo pedimento.

"Lo que me molesta en el fondo un poco es que antes era politiquería barata, antes era Danilo porque no encontraba que decir para reelegirse y que no era necesario, y hoy la realidad les está dando en las propias narices", dijo Méndez.

Denunció que no se están reportando de manera adecuada las muertes y los infectados por COVID-19, debido a que quieren "pasarle un paño tibio y seguir mintiendo en función del coronavirus a sabiendas que cada día hay más muertos e infectados".

Aseguró que fue un error el cambiar el horario del toque de queda, puesto que "a las nueve de la noche todo el mundo ha volteado el mundo y andan por las calles como si ese virus no existiera".

En ese mismo orden, el diputado Lupe Núñez manifestó que se debe ser coherente en lo que se refiere a las medidas de de prevención del COVID-19, por lo que es entendible que el Gobierno haya realizado el pedido de extensión del estado de emergencia.

Al ser cuestionado sobre si las altas esferas de su partido manifiestan que no favorezcan este pedido de extensión del estado de emergencia, el diputado expresó que el bloque del PLD apoyará toda iniciativa que favorezca al pueblo dominicano.

Mientras que el senador José del Castillo Saviñon, señaló que apoya que se sigan las medidas con miras a que el país pueda superar la gran cantidad de personas afectadas por este virus.