$!Peledeístas no acudieron a las urnas por falta de motivación, asegura esposa de Reinaldo Pared

La esposa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, Ingrid Mendoza, aseguró que las personas no acudieron a votar en favor del órgano en las pasadas elecciones por falta de motivación.

Mendoza escribió en su cuenta de Twitter que a los partidarios de la entidad les faltó motivación para ir a sufragar y que no fue por una falta de logística.

“¡Comparto totalmente tu opinión Fausto! Ese millón de "peledeístas" no acudió a votar no por falta de logística, pues, salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política/partidaria para hacerlo”, posteó en respuesta al político Fausto Montes de Oca, político amigo de Pared Pérez.

Las declaraciones de Mendoza salen a relucir luego de una reunión del expresidente Danilo Medina con los legisladores del PLD a quien llamó a hacer oposición al Gobierno desde el Congreso.

En el encuentro Medina también manifestó que los colaboradores del partido no querían moverse durante la campaña electoral pasada sino “había logística”.

“Nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio y un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder”, declaró el exmandatario.