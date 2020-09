$!PepsiCo dice mantiene compromiso con desarrollo del Caribe y Centroamérica

A través de la fundación PepsiCo, con la donación de medio millón de dólares, se sumaron más de 200,000 raciones de alimento en alianza con organizaciones no gubernamentales como The Global FoodBanking Network (GFN) y Rise Against Hunger (RAH) para apoyar a Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Localmente esta donación se gestionó a través del Banco de Alimentos de República Dominicana.

Hasta la fecha, la compañía realizó más de 42 donaciones en especie, con productos del portafolio como Quaker, Gamesa, Frito Lay y Gatorade a distintas organizaciones locales en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico, para la atención de más familias vulnerables y refacciones para el personal de la primera línea que está atendiendo la crisis.

Entregó más de 2,000,000 de unidades de sus productos que ascienden a más de medio millón de dólares, de los cuales, más de la tercera parte han sido canalizados por el Banco de Alimentos de República Dominicana.

“En PepsiCo reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo social y económico de nuestras comunidades a lo largo del Caribe y Centroamérica a través de un sistema alimentario sostenible", agregó Constancio Salazar, director general de PepsiCo Alimentos para República Dominicana y el Caribe.

Dijo que siguen operando con protocolos y comunicaciones que promueven las medidas de prevención todo el tiempo entre más de 6,500 empleados directos.

Adicional, nuestro compromiso se extiende con toda la cadena de valor que permite que nuestros productos lleguen al punto de venta, iniciando con nuestros agricultores locales, con quienes mantenemos relaciones comerciales estables y damos acompañamiento para seguir implementando una agricultura sustentable”, agregó Salazar.

La empresa agregó a su estrategia aspectos para mantener la motivación de sus empleados, brindando soporte en salud mental y respaldo en temas sensibles como dudas sobre COVID-19, finanzas personales, entre otros.

Intensificó la comunicación interna de protocolos de seguridad y salud y habilitó comités dirigidos a la motivación y momentos de convivencia, con actividades que involucran a las familias de los colaboradores.