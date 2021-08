$!Pequeño Haití: confían en Dios y la comunidad internacional para recuperación de su país

Sin embargo, aunque una parte de los haitianos que DL intentó entrevistar se negaron a ofrecer su versión sobre la situación que vive su pueblo y en especial sus familiares, otros accedieron a hablar, algunos con la condición de que no se le hicieran fotos.

En una tarde nublada, con amenaza de lluvias por la cercanía de la depresión tropical Grace, pequeños grupos de nacionales haitianos jugaban dominó o tomaban bebidas alcohólicas para matar el tiempo ayer domingo no laborable, en la zona conocida como el Pequeño Haití, en cuyo escenario daban la apariencia de que estaban ajenos a la tragedia que vive su pueblo, luego del terremoto del pasado sábado que dejó centenares de muertos, miles de heridos y desaparecidos.

En tanto, Simons, conocido como Topá, que nació en Puerto Príncipe, la capital haitiana, tiene 39 años de edad y dos décadas en territorio dominicano, lamentó la situación por la que atraviesa su país, del que dijo “ahora mismo no tiene presidente y tiene una mala administración”.

Después de un largo trago, se inspira y afirma que sus compatriotas haitianos no deben rehusar hablar de la tragedia que destruyó parte de su pueblo, porque su nación necesita ayuda internacional. “La cosa no está bien allá, eso está mal. Como está la situación allá, se necesita ayuda, eso es así”, dijo Jean Baptiste.

“Mis familiares están bien, anoche me comuniqué con ellos, aunque las señales no estaban bien. Aunque ellos son de Puerto Príncipe, se mudaron para el campo, después que hubo problemas con el presidente; pero ellos no están en el sur, gracias a Dios”, explicó.

Planteó que se siente muy bien porque observa que la comunidad internacional ha ido en ayuda de Haití, incluida la República Dominicana, en auxilio de personas vulnerables afectadas por el movimiento telúrico, que sacudió la vecina nación el pasado sábado, con una intensidad de 7,2.

“Yo espero mis paisanos, que lo cojan tranquilo y con paciencia, por lo que pasó en mi país, que siempre oren a Dios que está en el cielo, para que el país eche pa’lante. No es cuestión de racismo ni de rencor estamos en un nuevo milenio”, aconsejó a sus conciudadanos residentes aquí y en su nación.

De su lado, Gertha Eugene, aunque nació aquí, su madre y su padre son de nacionalidad haitiana, de la ciudad de Les Cayes, al ser abordada mientras caminaba por la avenida Mella afirmó que su familia en Haití está bien, al tiempo que lamentó que muchos de sus relacionados sufrieron heridas a caerles escombros. “Tienen pierna rota, pero parte de mi familia está bien”, precisó.

Con la relación a qué esperaba de la comunidad internacional frente a la tragedia en la que está sumergida Haití contestó: “Solamente Dios sabe lo que van a hacer, porque yo no opino nada, porque mucha gente dice que Haití sufre todo lo que pasa y solo Dios puede cambiar todo”.

Como mensaje final al pueblo haitiano, Eugene insistió en que “busquen más a Dios, porque Dios tiene el poder y puede cambiar a todo el que confíe en él, el que cree en él no confía en otras cosas, ese es el mensaje que puedo mandar”.