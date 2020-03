$!Periodista Addis Burgos cuenta su experiencia con síntomas del COVID-19

La periodista Addis Burgos contó vía telefónica su experiencia con los síntomas del COVID-19 días después de haber entrevistado al infectólogo Héctor Balcácer, quien dio positivo al virus.

Burgos explicó que está aislada en su casa, pero que “la distancia domiciliaria es relativa cuando estás en casa”.

Agregó que mantenerse en aislamiento domiciliario es complicado cuando se tiene a los hijos o a la madre en casa.

Sostuvo que ha estado en contacto con las autoridades para que se le realice la prueba del COVID-19, pero la dejan en lista de espera debido a que no presenta un cuadro grave.

“Me he puesto en la lista, pero no ha llegado. La lista no llegará nunca si no se presenta un cuadro grave”, apuntó.

Burgos dijo que la única forma de tratar el virus es realizándose “pruebas y más pruebas” para detectar el COVID-19.

Indicó que con el virus ha experimentado dolores de cabeza y garganta.

Burgos se sometió a aislamiento domiciliario tras entrevistar al infectólogo Héctor Balcácer en el programa Enfoque Matinal que se transmite por la televisora CDN.