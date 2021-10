Persisten quejas de usuarios de JetBlue por retrasos en sus vuelos

Aunque la Junta de Aviación Civil (JAC) solicitó al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el pasado mes de julio iniciar una investigación sobre las operaciones de la aerolínea JetBlue Airways Corporation desde y hacia República Dominicana, con el objetivo de conocer los constantes retrasos en sus vuelos, al día de hoy persisten las quejas de los usuarios.

“Última vez que viajo con JetBlue, el vuelo estaba supuesto a salir a las 3:05 p.m. y se retrasó hasta las 5:00 p.m. por fallas mecánicas. No le paran a na´ y se animaron a usar el mismo avión. No obstante a eso, ya de camino a RD (República Dominicana) estando a una hora y media del destino de origen (Nueva York) deciden regresar al mismo por el problema mencionado anteriormente y esta es la hora en la que todavía no hemos salido del aeropuerto”, denunció a Diario Libre uno de los usuarios afectados por el retraso.

Explicó que tras llegar nuevamente al aeropuerto Jhon F. Kennedy reasignaron a los pasajeros al vuelo B6 1727, el cual salió a las 12:40 de la madrugada, también con retraso de una hora, llegando a Santo Domingo a las 4:10 de la mañana del sábado, experimentando un retraso de nueve horas desde el vuelo inicial.

El director de la JAC, José Marte Piantini, al ser consultado por Diario Libre, planteó que el marco regulatorio internacional regido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es muy limitante.