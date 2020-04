$!Personal de enfermería de la Maternidad de Los Minas reclama equipos de protección

El personal de enfermería continúa denunciando que se encuentra desprotegido en los centros de salud porque no cuentan con los equipos necesarios para atender a los pacientes con sintomatología parecidos a los del COVID-19.

La información la ofreció la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Francisca Peguero, agregando que el personal de enfermería del área de emergencia de la Maternidad San Lorenzo de Los Minas está a la espera de los equipos de protección personal.

A través de un video denuncia que ciudadanos no aceptan que el personal del hospital no se les acerque a sus hijos porque las enfermeras no estás protegidas.

“Él está malo de la garganta y todavía no han venido a inyectarlo, tengo pila de rato y no han venido. Vinieron pero sin la mascarilla”, expresó una mujer que fue al hospital a llevar a su hijo.

“Nosotros somos el equipo de hoy, de aquí de la Maternidad de Los Minas que vamos a trabajar horas. Llegamos a las 6:30 y no hemos recibido el equipo de protección personal reglamentado por la OPS y como vimos la madre no quiere que nos le acerquemos porque no tenemos mascarillas”, expresó uno de los integrantes del personal del hospital.

El médico que fungió como vocero del equipo dijo que ha ido a las diferentes áreas en busca de los equipos y aún después de las nueve de la mañana no recibe los equipos.

Pacientes también denunciaron que llegaron a primera hora del día y no han podido recibir los servicios para la carencia de materiales.

“Aquí la gente está expuesta porque los hospitales no tienen de nada. No hay mascarillas, no hay alcohol, no hay de nada”, expresó una mujer que fue a llevar su hija para que la atiendan en el hospital San Lorenzo de Los Minas.

El personal de salud reiteraron que están expuestos porque no han recibido los equipos de protección a pesar del hospital estar habilitado para recibir a las mujeres y sus hijos.

“Aquí estamos en el centro médico materno infantil San Lorenzo de Los Minas esta es nuestra realidad. Como ustedes pueden ver los pocos pacientes que tenemos. Este hospital ha sido declarado como recepcionista del COVID-19 de las madres y los niños. Así es que estamos nosotras y nosotros, el personal de salud expuesto. No sabemos lo que está pasando con los equipos que dicen que vienen y no han llegado”, expresó Francisca Peguero, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen).

Advirtió que el personal de enfermería no se va a lanzar al vacío “de manera que nos contagiemos todas y todos y la población quede aún más desprotegida”.