Piden al TSA hacer cumplir sentencia sobre terminal de autobuses en Parque del Este

El Comité de lucha por la Preservación del Parque Nacional Los Tres Ojos y el Parque Mirador del Este solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) hacer cumplir la sentencia 030-04-2018 emitida por ese juzgado que ordena la detención de los trabajos para la construcción de una estación de autobuses en las inmediaciones del Parque del Este.

Los abogados Manuel Jiménez y Belkis Estrella depositaron una instancia en ese tribunal a fin de que se ordene el cumplimiento de la sentencia y sean paralizados los trabajos hasta tanto se entregue constancia de que se ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos necesarios para continuar, ya que según denunciaron, fueron reiniciados en violación a la referida sentencia.

El aspirante a alcalde por Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, fustigó que pese a que el Tribunal Superior Administrativo ordenó la paralización de los trabajos en ese importante pulmón ecológico, “el Ministerio de Obras Públicas y el cabildo de Santo Domingo Este decidieron violar la sentencia e iniciaron la construcción”.

Jiménez explicó que con este último atropello las autoridades dejan ver claramente que no les importa el fallo que hizo el Tribunal Superior Administrativo y que no les da la razón, ignorando que el Tribunal Constitucional está apoderado del expediente y aún no se ha pronunciado al respecto.

Añadió que “el alcalde Alfredo Martínez viola la Ley 64-00, la Ley 176-07 y el proceso legal que se está llevando a cabo desde el pasado año donde se busca conservar un bien público que nos pertenece a todos, a través de la utilización de la fuerza y el poder quieren desoír lo que tanto hemos venido defendiendo con la ciencia y nuestras leyes”.

La instancia depositada por los juristas solicita al TSA “conminar al Ministerio de Obras Públicas cumplir con lo dispuesto en la sentencia número 030-04-2018-SSEN-00348; en consecuencia, ordenar de manera inmediata mantener la paralización de la obra hasta tanto entregue constancia de que se ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos precedentes”.

Exige además “que según lo dispuesto por el numeral 5, el artículo 98 de la Ley 137-11, se disponga de una sanción en caso de incumplimiento consistente a un astreinte de trescientos mil pesos dominicanos (300,000) a favor de la organización no gubernamental Cemujer inc, por cada día de incumplimiento a partir del vencimiento del plazo otorgado”.

Los jueces de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Luisa Canaán, Franklin Concepción y Claudia María Peña ordenaron en septiembre del pasado año al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) paralizar la construcción de la parada de guaguas que se construye en el parque del Este, en Los Tres Ojos, Santo Domingo Este, hasta tanto dieran cumplimiento a las leyes, aportando tanto los estudios de suelo y del impacto ambiental que indicaran si es viable la construcción en el lugar.

Se recuerda que el TSA otorgó al Ministerio de Obras Públicas tres días para depositar los permisos ambientales y de uso de suelo, que son requeridos para la construcción de la terminal, a lo que Manuel Jiménez refirió “no han sido depositados aún”.