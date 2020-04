$!Piden incluir a 300 mil obreros del sector construcción en ayudas del Gobierno

El pedido fue realizado este lunes por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) a la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, debido que los trabajadores de ese sector no están siendo considerados para dichos subsidios, según un comunicado.

“Valoramos el esfuerzo del Gobierno por las soluciones de entrega de ayuda y subsidios que ha dispuesto para una parte de la población, ante el Estado de Emergencia frente al COVID-19 que está atravesando nuestra nación. Sin embargo, los mecanismos propuestos no incluyen a más de 300,000 trabajadores móviles a nivel nacional, los cuales están quedando fuera de las medidas de ayuda”, indica el documento.

Cadocon y Acoprovi señalan que la industria de la construcción necesita un claro apoyo y reconocimiento del Gobierno para poder subsistir esta crisis por su impacto esencial en la economía y por ser un sector vital para la reactivación de la dinámica económica una vez esto sea superado, por lo que se hace imperioso que sean creados mecanismos que puedan ser aplicados de manera efectiva

Establece que, atendiendo a las medidas del presidente Danilo Medina, han procedido a suspender sus operaciones hasta que pase el confinamiento, se han mantenido resguardado en sus hogares y han orientados a sus miembros y colaboradores para que tomen las medidas para evitar la propagación del COVID-19.

No obstante, aclaran que, “si estas medidas no vienen acompañadas de un apoyo de subsidios por parte del Estado, se vuelve insostenible continuar un proceso de distanciamiento social y aislamiento para un sector cuyos trabajadores viven de lo que trabajan día por día en las diferentes obras de construcción, labor que no han podido realizar en las actuales circunstancias”.