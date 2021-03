$!Plan Social transporta a adultos mayores a centro de vacunación contra COVID-19

“Esto es una bendición porque mi esposo tiene 84 años y no puede caminar, que ustedes me lo lleven a vacunar y me lo traigan, esto no tiene precio”, narra Dulce María, esposa de Rafael Lagares, residentes del sector Los Mina, de Santo Domingo Este.

En tanto, German Vargas, de 80 años, agradeció al gobierno por tomar en cuenta a ese sector que dice es muy vulnerable a la pandemia. “Con este gran paso nos sentimos protegidos porque la mayoría de nosotros a veces no puede caminar”, precisó.

A la fecha, la institución que también ofrece asistencia permanente a las instituciones sin fines de lucro, ya ha aplicado la primera dosis contra el COVID-19 a 449 personas, cuyas jornadas continúan diariamente.