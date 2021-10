$!Playas del Este recobran su azul, tras alejarse el sargazo de las costas

Las playas de la región Este están recuperando su esplendor, pues, el sargazo se está alejando de las playas de la zona este, según informó José Reyes, viceministro Costero Marino del Ministerio de Medio Ambiente.

Reyes expuso que las playas estarán recibiendo muy poco sargazo, porque hace casi un mes que cambiaron las corrientes marinas y que ahora está llegando en mayor cantidad a Sur América.

En ese orden, dijo que esto es bueno para el país y la región Este, porque va a incentivar el turismo, pero, especialmente es importante para el medio ambiente porque se evita la contaminación de las aguas y permite que estas se aireen

“Al no llegar a la costa y no descomponerse el sargazo, no crea los microorganismos que crea el sargazo acumulado y las aguas de oxigenan, y vuelve a recuperar su capacidad de oxígeno”, asuntó.

A juicio de Reyes, el gran reto que tiene el viceministerio costero marino es tratar de subsanar el daño que fue causado por el retiro de sargazo en la costa, como las erosiones en las playas, pues sacaron sargazo de una manera no amigable con el medio ambiente.

Empezar a preparase para evitar el sargazo

En otro orden, Reyes hizo hincapié en que ahora es que el país debe empezar a prepararse para la próxima temperada para que no suceda lo que ha paso en años pasados, donde se afronta el problema cuando ya ha llegado el sargazo al área.

“Cuando ya el sargazo está ahí quieren meter equipos pesados y otras maquinarias que dañan las playas”, asuntó.

Expuso que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando una mesa de trabajo con el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana con la finalidad de buscarle una solución amigable con el medio ambiente para cuando vuelva el sargazo a las cosas.

En consonancia, Félix Vizcaíno, viceministro de Turismo en la región Este, reveló que de nuevo van a tener las playas en condiciones óptimas, lo que tiene una consecuencia positiva en el turismo.

Asimismo, afirmó que las playas del Este constituyen el principal recurso turístico del país, ya que, el turista viene persiguiendo disfrutar de estas por las condiciones que tienen; estas están recuperando su esencia y es precisamente lo que se quiere.

“Volver a tener las playas limpias y libres de sargazo, significa que estamos de nuevo con las playas en condiciones para ofertarlas, como lo que son, algunas de las mejores del mundo”, sintetizó el especialista en materia turística.

El especialista en turismo manifestó que esto va a repercutir de manera positiva en el turismo y es lo que ellos quieren.

Medidas ecológicas, salida a la crisis del sargazo

Desde hace varios años, la playa del Este recibe toneladas de sargazos o algas marinas, pero nunca hay un plan por parte de las distintas entidades que trabajan en sector turismo que facilite limpiar las playas del sargazo de una manera amigable.

Partiendo de esto, la empresa AlgeaNova ha mostrado que las algas marinas pueden convertirse, en vez de una pesadilla ecológica, en un aliado para las poblaciones que reciben toneladas de este cada año.