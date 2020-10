$!Plaza de la Cultura coloca letrero con su nombre y a algunos no les gusta

La Plaza de la Cultura colocó un gran letrero con su nombre a la entrada de una de las edificaciones del emblemático espacio.

Se trata de un diseño del nombre con el símbolo del hashtag (#) al inicio. Fue hecho en color blanco y está colocado frente al Museo de Arte Moderno, una de las edificaciones del lugar que aloja varias instituciones vinculadas al arte, la historia y el entretenimiento.

Algunas personas han reaccionado de una manera poco positiva al letrero y lo han calificado de “feo” y poco apropiado para el lugar. Diversas críticas han sido externadas sobre el mismo.

“Increíble! Como si a ese emblemático lugar le hiciera falta una torpe etiqueta de momento”, fue la reacción Máximo H. Ciprián @MaxHCV

“Esa estructura me parece atroz. No entiendo porque son tan populares ahora mismo. Pero anyways... la remodelación era necesaria pero le han matado parte del encanto a la Plaza”, dijo Augusto César D. @augustocdh

“Voy a ir al gym a entrenar todos los días sólo para poder darle una trompada a eso y romperlo wow qué vaina más FEA”.

“Y eso que todavía no lo han pintado de diferentes colores ni le han puesto las luces de navidad... ¿Quién será el primer artista invitado por el @MiculturaRD?”

Georgina @GeorginaMarce planteó: “Y encima, el punto de la plaza que eligieron!!! ESE punto de la plaza”