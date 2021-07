$!PLD afirma Gobierno “miente” al país cuando dice que habrá ahorro en subsidio de energía este 2021

“Tienen casi un año de gobierno y la situación financiera de las Edes empeora y no se un plan para que esta mejore en el mediano plazo”, indicó el PLD.

También afirmó que esas mentiras lo que buscan es “excusar una mala gestión de las Edes”, y que eso no es lo que necesita el país.

La organización opositora criticó también que el Gobierno gastara, con dinero del erario, un espacio en la prensa escrita para difundir esa mentira.

“Que en 2021 habrá un ahorro de 62,000 millones de pesos en el subsidio eléctrico”. En dicha publicación, el Ministerio de Energía y Minas falsamente dice que su manejo eficiente y transparente del subsidio ha generado esos supuestos ahorros. Lo cierto es que la realidad dista mucho de esas informaciones”, dijo.

A continuación los argumentos que cita el PLD:

Confunden saldos de deuda con flujos. El déficit operativo de las Edes, como el de cualquier empresa en el mundo, no debe incluir el pago de deudas acumuladas en años anteriores. En la tabla publicada, el MEM incluye las asunciones de deuda de 2019 y 2020 como si fuera parte del subsidio eléctrico. En 2019, la deuda asumida totalizó 57,936.1 millones de pesos, y en 2020, la deuda asumida totalizó 26,229.1 millones de pesos.

Ambas corresponden a pasivos contraídos por las Edes en años anteriores. Por ende, ya pasaron por el déficit operativo de las Edes en sus respectivos años. Volver a incluirlas duplicaría el tamaño del déficit histórico y seda contablemente incorrecto.

Las autoridades actuales estarían cometiendo las mismas supuestas prácticas engañosas

Si se ocultase el subsidio a las Edes con “tecnicismos contables” o eufemismos contables, como ellos afirman, entonces las actuales autoridades estarían cometiendo el mismo pecado. En 2020, los RD$26,229.1 millones mencionados como “asunción de línea de crédito Edes”, una “partida artificialmente creada”, se produjeron porque la actual gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la Resolución No. 217-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, autorizó que la Dirección de Crédito Público asumiera 150 millones de dólares y 17, 517.7 millones de pesos por concepto de saldos pendientes de pago de líneas de crédito de las Edes con el Banco de Reservas. Este monto en pesos totaliza los 26,299.1 millones mencionados. Esta situación obliga a una pregunta: ¿Están las autoridades actuales del sector eléctrico disfrazando el subsidio al sector como falsamente acusan a las autoridades anteriores?

La actual gestión planea hacer lo mismo en 2021 que hizo en 2020

El año pasado, mediante las leyes No. 506-19 de Presupuesto General del Estado para 2020 y No. 68-20 de presupuesto reformulado de 2020, se autorizó la operación de asumir los 26,299.1 millones de líneas de crédito con las Edes. Dicho esquema también fue incluido para el año en curso, quedando establecido en el artículo 70 de la Ley No. 237-20 de Presupuesto General del Estado para 2021.

Increíblemente, fue una copia exacta del esquema. Si se denuncia una acción poco transparente ejecutada por la anterior gestión del sector eléctrico, entonces, ¿Por qué los actuales funcionarios ejecutan la misma acción? La respuesta es sencilla: “no hubo tal eufemismo contable” y por eso lo incluyeron en la ley de presupuesto de 2021.

Las autoridades del sector eléctrico están realizando una fatídica gestión

El espacio pagado fue utilizado para disfrazar el empeoramiento en los indicadores de gestión, los cuales detallamos:

Aumento de las pérdidas de energía de las Edes hasta un 33.7 %.

Las pérdidas de energía de las Edes se elevaron de 31.8 % en los primeros 5 meses de 2020 a 33.7 % en los primeros cinco meses de 2021, aumentando 2 puntos porcentuales más.

Las cifras de 2020 fueron altamente influenciadas, porque durante los primeros meses del Estado de Emergencia, las EDES no realizaron una gestión comercial de manera activa, pues el país estaba cenado.

No existe excusa en la actualidad, ya que la economía está abierta

Las pérdidas enero-mayo 2019, cuando no hubo cierre de la economía, alcanzaron un 27 %. Comparando con 2021, el empeoramiento de las pérdidas es de 6.7 %. Una cifra alarmantemente alta. Este deterioro de las pérdidas implica que las Edes pierden 254.7 millones de dólares en estos primeros cinco meses de 2021. Cabe destacar que el aumento de las pérdidas no es explicado por mayor energía servida, pues en enero-mayo 2020 se sirvió 96 % de la demanda de electricidad y en enero-mayo 2021 se sirvió casi 98 %. Esta diferencia no explica las pérdidas de energía como han querido vender funcionarios del sector eléctrico para tapar su mala gestión.

Aumento de gasto de personal en 328.6 millones de pesos

Mientras estaban en oposición política, las actuales autoridades del sector eléctrico criticaban ferozmente el gasto de personal de las Edes. Sorprendentemente, el mismo se ha elevado en 2021 con respecto al 2020, en 328.6 millones de pesos. Es decir, en los primeros cinco meses de 2020 el gasto de personal fue de 2,168.2 millones de pesos, mientras en 2021 fue de 2,496.8 millones de pesos. Esta situación genera costos adicionales al sector, afectando el déficit e incrementando la necesidad de mayor subsidio en la misma magnitud.

Empeoramiento de la gestión de cobros

Los cobros o ingresos de las Edes se mantuvieron durante el período 2012-19 en 96 %, por la situación del COVID-19 en el 2020 fue de 83 %, mientras en lo que va del año 2021 apenas ronda el 73 %.