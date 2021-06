$!PLD sugiere al Gobierno vacunar casa por casa contra el COVID-19

El titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, recomendó al Gobierno aplicar casa por casa la vacunación contra el COVID-19.

Sánchez Cárdenas sugirió que lo pertinente en este momento es “la vacunación casa por casa, ligada al tema de vigilancia epidemiológica que incluya: rastreo, identificación, PCR, aislamiento, vigilancia y vacunación, especialmente en las provincias donde hay mayores niveles de contagio”.

El exfuncionario aseguró que el problema de la pandemia de COVID-19 se ha descontrolado, “porque ha coincidido un nivel muy grande de apertura con la ruptura del distanciamiento social”.

En cuanto a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, Sánchez Cárdenas indicó que dentro de dos semanas se conocerá la efectividad de estas, y entonces, dependiendo de los resultados, las autoridades sabrán si deben endurecer o no las restricciones.

No obstante, consideró que si los contagios siguen aumentando lo más recomendable sería un cierre mayor de las actividades.

“Planteamos que se les exija la PCR como se lo piden a los dominicanos que viajan a otro país. Tiene que haber un mecanismo que permita que la labor que se está haciendo de vacunación tenga resultados”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Al ser cuestionado en el programa “El Sol de la Mañana” en torno a rumores de supuestas irregularidades ocurridas en su gestión en Salud Pública, Sánchez Cárdenas dijo que la Contraloría General de la República realizó una auditoría tanto a su gestión como a la de Plutarco Arias que deben hacer pública.

“Yo he vivido con honor toda mi vida, de manera absolutamente honesta, ni siquiera por mí sino por mis padres, mis abuelos y bisabuelos, porque me decían que no tenía derecho a ensuciar el nombre de mi padre, por lo que toda la construcción de mi vida estuvo normada por el respeto al legado recibido de ellos”, agregó Sánchez Cárdenas.