$!Poca asistencia a los cementerios este sábado antes del Día de las madres

El ruido de los vehículos marca el inicio de un nuevo día. La gente se traslada de un lugar a otro, hacia el trabajo, a las tiendas, plazas comerciales, pero otros desde ese sábado 29 de mayo se trasladan a los cementerios a llevar flores, velas, velones y a dar mantenimiento a las tumbas donde descansan sus progenitoras.

Este domingo 30 de mayo se celebra el Día de las madres en la República Dominicana.

“Tengo cerca de 10 años viniendo siempre y vine ayer y hoy porque estoy reparando algo aquí en la tumba”, expresó la ciudadana Margarita Güero, quien visita la tumba de su madre en el Cementerio Cristo Redentor.

A veces se escuchan personas decir que el que está muerto ya con enterrarlo es suficiente, pero para otros tiene un gran valor darle seguimiento al lugar dónde descansa ese ser tan especial.

“El recuerdo bonito que tengo de mi madre es que ella era, como se dice, una madre apoyadora. Ella me celebraba todos los chistes, yo era su niña bonita y por eso yo le guardo el respeto y por eso nunca he dejado de venir”, indicó la ciudadana.

Agregó que: “Yo siendo que debo siempre hacerle el honor de estar presente el Día de las madres, el día de su santo, cada vez que puedo vengo”.

Gran taponamiento en la vía de acceso al Cementerio Cristo Redentor

Un gran taponamiento se registró en la Avenida Monumental, principal vía de acceso al Cementerio Cristo Redentor, en el Distrito Nacional, República Dominicana. Esta vía por lo general está congestionada, y en fechas como el Día de las madres, de los padres o de los Santos Difuntos, la situación se complica.

Además, este panorama se da previo al Día de las madres porque para estas fechas ciudadanos acuden al campo santo con flores, velones y herramientas para darle mantenimiento a las tumbas donde descansan sus progenitoras.

Cementerio Nacional

Más temprano, en el cementerio de la Avenida Máximo Gómez solo se observaban vendedores de flores y personas que se dedican a construir y darle mantenimiento a las tumbas.

“Nosotros trabajamos construcción aquí en el cementerio. Ya sea, hacer trabajo para enterrar, hacer lapidas, panteones, pinturas”, dijo Jorge Luis Suero, secretario general del Sindicato Unidos de Trabajadores del Cementerio Nacional, que aglutina 85 miembros.

Explicó que el costo de los trabajos que realizan dependerá de qué es lo que exija el cliente.

“Ahora hay más cementerios y ya el pastel está repartido para varios. Antes este era el principal y la mayoría venía aquí, ahora hay ocho cementerios privados”, indicó.

Una mujer, miembro del Sindicato Unidos de Trabajadores del Cementerio Nacional, que pidió reserva de su nombre, explicó a Diario Libre que los trabajos están lentos y que cada vez la asistencia de personas es menor.

“Yo no trabajo por salario, trabajo por lo que me den las personas al momento limpiarle la tumba. Si me dan RD$100 yo lo cojo, si me dan RD$1,000 yo lo cojo y así“, indicó.

Tanto el cementerio de la Máximo Gómez, como el Cristo Redentor, lucen limpios y sus calles asfaltadas.