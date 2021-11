$!Poder Ejecutivo envía a diputados modificaciones al Presupuesto de 2021 por RD$63,641 millones

¿Estancan proyecto de presupuesto 2022?

El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, aseguró que una “mano superior” está provocando que el conocimiento del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado de 2022 este estancado.

“No es porque el Congreso Nacional lo tiene estancado es porque hay una mano superior que ha parado el conocimiento del proyecto de presupuesto a la velocidad y la prontitud que debería tener porque ya estamos en el mes de noviembre, significa que se está acabando el año”, argumentó.

No obstante, Maldonado no quiso revelar cual “es la mano superior” y que objetivos busca con estancar el conocimiento del presupuesto de 2022.

De manera sonriente dijo que esa “mano superior” es más fuerte que los congresistas.

Ante la insistencia de los periodistas declaró que “tendrán sus razones, pero no lo explican porque no hay explicación. En 20 años que tengo yo en el Congreso que yo veo que depositan un presupuesto y ya vamos por dos meses y no se está estudiando. Se ha convocado a una sola reunión”, manifestó al referirse a la comisión bicameral creada para esos fines y que él integra.