$!¿Podría Gerrit Cole estar con su esposa para nacimiento de su primer hijo tras posible inicio de MLB?

Si el béisbol sigue con el plan extremo de reanudar la temporada en Phoenix con equipos secuestrados, sin fanáticos y varios juegos al día en los campos de ligas menores en el calor del verano de Arizona en junio, los Yankees y sus fanáticos deberían marcar la primera derrota extendida de su nuevo as, ¿o es justo pedirle a Gerrit Cole que se pierda el nacimiento de su primer hijo?

El béisbol podría tener equipos secuestrados y listos para jugar a "mediados de mayo".

Cole, quien firmó un contrato récord de US$ 324 millones este invierno, y su esposa esperan su primer hijo. el primer mes de ese plan de pandemia posterior al coronavirus. ¿Podrían los jugadores salir de la cuarentena por el permiso de paternidad de tres días que se negoció en el acuerdo de negociación colectiva? ¿Tendrían que pasar 14 días aislados antes de regresar o el permiso de paternidad? ser cancelado?

Ese fue uno de los desafíos que algunos de los Yankees consideraron como obstáculos obvios para el plan, que haría que todos los equipos se pusieran en cuarentena en Phoenix con personal esencial solo para intentar que el béisbol vuelva a funcionar.

"Después de lo que hemos visto estas últimas semanas, ¿puede esperar realmente que un jugador no esté allí para sus familias con problemas médicos o si una esposa está dando a luz", dijo una fuente de la industria. "Entiendo que para algunos jugadores esta es una compensación aceptable para volver al campo y obtener un cheque de pago, pero ¿cómo decidir cuál es la línea de excepciones?"

A partir del martes por la mañana, el plan que se lanzó el lunes por la noche dejó a los funcionarios del equipo, los jugadores y el personal de apoyo haciendo preguntas legítimas sobre cómo podría funcionar.

"Hay tantas cosas que no parecen funcionar", dijo una fuente del equipo. "Me refiero a cómo se van a poner en cuarentena a todos los equipos y a todas las personas que los rodean". Hay muchos hoteles por ahí, pero no será suficiente.

"Son buenas instalaciones de entrenamiento de primavera, pero eso es en primavera, ¿cómo van a ser en julio y agosto? Tendrán que tener listas extendidas, pero ¿mantendrán jugadores adicionales en cuarentena en caso de lesiones? ¿Qué sucede si la familia de un jugador se enferma o Dios no muere?

Eso no incluye cuánto personal de apoyo se necesita para cada equipo de Grandes Ligas y dónde serán puestos en cuarentena. ¿Los jugadores y el personal esencial serán monitoreados en cuarentena?

"Tendría que escuchar mucho más sobre los planes para estos problemas", dijo un jugador. "Quiero volver, pero mi esposa no estaba exactamente entusiasmada con la idea de que me fuera por cuatro meses. Tampoco me gusta la idea de no ver a mi bebé por tanto tiempo ".

El martes por la mañana, la liga al menos rechazó la historia reportada por ESPN, que dijo que el plan "cuenta con el apoyo de altos funcionarios federales de salud pública que creen que la liga puede operar de manera segura en medio de la pandemia de coronavirus", con un comunicado.