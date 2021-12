Tras la controversia que generó la semana pasada que el informe del proyecto de Código Penal no obtuviera la mayoría “calificada” para ser aprobado por la Cámara de Diputados, el organismo volvió a colocar en la orden del día de la sesión de este martes el conocimiento de la pieza legislativa, en señal de que todavía existe la oportunidad de reformar el viejo código.

Un error en el procedimiento legislativo causó confusión en la sesión del jueves pasado, ya que algunos consideraron que por no haber una mayoría calificada en la aprobación del informe se caía el proyecto. Los congresistas Alexis Jiménez y Ramón Alfonso Genao dijeron ayer a Diario Libre que para decidir sobre el informe de la comisión bicameral no se requerían las 2/3 partes de los votos de los diputados presentes como se discutió la semana pasada durante la sesión. Aseguraron que, según los reglamentos, se podía aprobar con una mayoría “simple” y el proyecto de ley, que no fue sometido, con “mayoría calificada”.

“Mientras que no se decida también rechazar el proyecto de ley in situ todavía existe la posibilidad (de aprobarlo)", dijo ayer Jiménez, quien es vicepresidente de la comisión bicameral que estudió la pieza.

Las votaciones

El informe de la comisión bicameral, durante la sesión ordinaria del pasado jueves, logró 88 síes, 47 noes y 14 abstenciones. Para poder aprobarse con una mayoría “calificada” requería de dos votos adicionales, para un total de 90 síes.

En el reconteo de los votos, el informe obtuvo 86 síes, 55 noes y siete abstenciones. Para poder ser aprobado con las 2/3 partes de los votos requería de ocho sufragios positivos adicionales, para un total de 94 votos.

En esa última votación 59 diputados del PRM votaron “si”, al igual que 15 del PLD, seis de la Fuerza del Pueblo (FP), dos del PRSC, dos del bloque Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC)-Partido Cívico Renovador (PCR), uno del PRD, uno del bloque Dominicanos por el Cambio (DxC) y del Frente Amplio (FA).

En tanto que 16 diputados del PRM votaron “no” e hicieron lo mismo 27 diputados del PLD; 16 del PRM, cuatro de la FP, dos del bloque DxC-FA, dos de Alianza País (AlPaís); uno del PRD, uno del PRSC, uno del bloque PQDC-PCR y una del Partido Liberal Reformista (PLR).

El nuevo Código Penal contiene un catálogo de infracciones con unos 90 tipos penales y modificaciones de otras tipificaciones, entre las que figuran el genocidio, la desaparición forzosa, el feminicidio y el sicariato.

Establece el cúmulo de penas, con sanciones de hasta 60 años de prisión; contiene un catálogo para combatir la corrupción administrativa, tipifica los daños por sustancias químicas, la violencia intrafamiliar, el acoso y el hostigamiento o bullying.