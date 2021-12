A más de un año del apresamiento de sus hermanos, y tras Danilo Medina ser mencionado en el denominado caso Antipulpo, el Ministerio Público advirtió ayer que todo el que tenga responsabilidad penal será objeto de un proceso, sin excluir absolutamente a nadie.

La advertencia la hizo la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, al ser cuestionada en torno a señalamientos hechos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que se trata de un juego político del gobierno para desacreditar la figura de Medina.

Reynoso calificó como clichés políticos los pronunciamientos de los peledeístas y aseguró que en modo alguno ese Ministerio Público entra en discusiones políticas; “el que quiera discusiones políticas que busque políticos”.

La procuradora adjunta exhortó a los miembros del PLD buscar buenos abogados, en el caso de querer discutir sobre la acusación de la operación Antipulpo, cuya investigación y expediente dice está blindada.

"“Todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar y eso no excluye a nadie absolutamente a nadie”, " Yeni Berenice Reynoso Al ser preguntada sobre Danilo Medina “

El PLD consideró inaudito e inaceptable que el gobierno utilice a la Procuraduría General de la República para hacer acusaciones difamatorias en contra el ex presidente de la República.

El secretario general, Charles Mariotti, junto a los demás miembros del Comité Político, asumieron la defensa de Medina y llamaron a la militancia del partido para que se mantenga atenta a los pasos que desde el Ministerio Público puedan darse.

"“El Partido de la Liberación Dominicana se mantendrá expectante y vigilante en la defensa de una organización que ha aportado tanto a la sociedad dominicana”," Charles Mariotti Secretario general del PLD “

Este lunes, el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, criticó que a través de una nota de prensa se haga una acusación directa al ex presidente de la República, Danilo Medina.

“Lo que establece el ordenamiento jurídico dominicano es que el Ministerio Público hace su investigación de manera objetiva buscando la verdad y no buscando culpables, porque de hecho se rige por el principio de objetividad”, explicó Jiménez.

El pasado viernes el Ministerio Público depositó su acusación del caso Antipulpo, en la que establece el “ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre 2012 y 2020”.

El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.

Incluso, resalta, que llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparados en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.

El expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.

Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, el gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales y llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

Diputados PRM defienden al Ministerio Público

Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazan que el Gobierno esté utilizando al Ministerio Público para desacreditar al expresidente de la República, Danilo Medina, Los legisladores oficialistas Soraya Suárez y Rocendi Polanco dijeron que el Ministerio Público es independiente y el PRM respeta sus ejecutorias, por lo que no puede incidir el para perjudicar o beneficiar a alguien. “Realmente el miedo no sabemos cuál es. Yo creo que debemos darle un voto de confianza a la justicia que hasta el momento ha demostrado que es transparente. Sigamos apostando a eso y saldré lo mejor para el país, al final cada quien que se despoje de responsabilidades ajenas, también tengo que decirles a los miembros del PLD, como igual lo haríamos y lo estamos haciendo con cualquier miembro del PRM que se equivocare”, dijo Soraya Suárez. En tanto que Rocendi sostuvo que “nuestro presidente, Luis Abinader ha tomado una línea, que ha sido la independencia de ese órgano. El Ministerio Público es un órgano independiente, respetamos su actuación; no nos inmiscuimos en ella, entendemos que ellos (PLD) deberán de saber si es independiente o no”, indicó.