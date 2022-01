El Código Penal, un peregrinaje que parece enfrenta “tropiezos infinitos”

La mayoría de los diputados no escuchó la lectura del nuevo proyecto de ley de Código Penal. ( Fuente externa )

“Por mi experiencia ahorita surgen algunas cosas más, pero toleraremos”, fue la reflexión, a modo de pronóstico, que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el pasado miércoles. Y es que precisamente eso parece suceder con el proyecto de ley del Código Penal, que cada vez da la impresión que en su peregrinaje enfrenta “tropiezos infinitos”.

Ayer surgió el nuevo escollo: acogiendo a una petición del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Cámara de Diputados decidió aplazar el conocimiento de la pieza legislativa hasta el próximo martes.

El miércoles venidero, cuando el reloj marque las 12:00 a.m., concluirá la presente legislatura ordinaria pero la iniciativa, en caso de no ser aprobada en ambas cámaras legislativas “en bola de humo”, no perimiría y podrá conocerse a partir del 27 de febrero, cuando comience la siguiente legislatura ordinaria.

La decisión del bloque de diputados del PLD la dio a conocer el peledeísta Elpidio Báez, luego de que el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, pidiera al pleno otorgarles un cuarto intermedio, un espacio de 15 minutos, para buscar el consenso.

“Solicito un cuarto intermedio que nos permita a nosotros, al bloque, evaluar la posición final, más numérica que podamos tener”, precisó Camacho y destacó que el Código Penal tiene divididos a todos los sectores, desde en el hogar, a esposos y hermanos, hasta a los miembros de los partidos políticos, que tienen diferentes puntos de vista.

Los 15 minutos se convirtieron en más de una hora, al prologarse desde las 2:00 de p.m. hasta las 3:23 p.m.

Al regreso de la bancada morada, Elpidio Báez expresó: “Después de una reflexión rigurosa, seria y profunda el bloque de diputados del PLD tomó la decisión de pedir que se deje sobre la mesa el Código Penal hasta el próximo martes. Esa es la posición institucional del PLD”.

A seguidas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró de acuerdo con que el pleno acogiera esa petición por tratarse de una bancada partidaria importante.

Pacheco destacó que unos 25 diputados acudieron a la sesión ordinaria con mucho sacrificio y que aunque “podamos tener premura y consideramos el tema lo suficientemente debatido, esa posición nos obliga a todos a aceptarla”.

La petición del bloque del partido morado contó con 120 votos a favor y solo dos, en contra.

Al término de la sesión, Camacho explicó a los periodistas que la decisión del bloque de diputados peledeistas se adoptó en vista de que se trata de una pieza nueva que deben estudiar.

Durante la sesión ordinaria de este jueves el pleno de la Cámara Baja terminó el proceso de lectura de los 419 artículos del nuevo proyecto de ley de Código Penal y del informe de la comisión especial, con propuestas de modificaciones sobre seis artículos.

Alarma expectacular

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, afirmó que muchos sectores de la vida nacional aún no asimilan lo que son las discusiones parlamentarias y que por “cualquier bullita que un diputado haga aquí, hacen una alarma espectacular. La verdad es que en el Congreso Nacional de eso se trata, de fijar posiciones...”.

Durante la sesión ordinaria, al momento de iniciar los debates, el diputado Eugenio Cedeño agotó un turno. Manifestó su deseo de que sean eliminadas las palabras “orientación sexual” en la descripción del delito por discriminación. Para él la orientación sexual es parecida a la orientación alimentaria, que no tiene que estar consignada en el Código Penal sobre el entendido de que “cualquier condición inherente a la persona como la orientación alimentaria, recreativa o sexual no tiene que estar ahí”.

Afirmó que con el Código Penal se marca el nuevo “rumbo moral” del pueblo dominicano. Llamó a sus colegas a votar por el Código porque el país lo esta esperando. Lo espera Ezequiel Molina, lo espera Masalles, lo esperan los agnósticos, los ateos...”.

Ve nuevo CP no se ha estudiado

El diputado peledeísta Radhamés Camacho recordó que el pasado 4 de enero fue que se sometió el nuevo proyecto de ley del Código Penal y que en tan pocos días los diputados no han podido analizarlo.

Criticó que “políticos de primer nivel” quieran aprobar un proyecto de ley que no se ha leído y estudiado lo suficiente. “Entonces, una posición responsable del PLD, ¿cuál debe ser? ... Le solicitamos a la dirección del partido su opinión y estamos asumiento nuestra postura porque ese Código hay que verlo. Acuérdense que ni siquiera lo querían leer”.

Recordó que el Código Penal lleva 21 años de estudio en el Congreso Nacional y argumentó que forma parte del proceso de reforma del sistema de justicia en el país que se inició durante los gobiernos del PLD.

Además, dijo que cuando la aprobación de un informe de una comisión se cae, en referencia al Código Penal aplazado, también se cae la pieza legislativa que estudió. “¿Qué pasa con el origen de ese informe que es la ley?, también se cae”.

Descargas Cuadro comparativo de modificaciones Código Penal