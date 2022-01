Hipólito Mejía: "Yo soy enemigo de la retaliación en contra de los expresidentes"

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, afirmó este miércoles ser "enemigo de la retaliación" de los presidentes, por considerar que este tipo de accionar desestabiliza el desarrollo de cualquier país.

Mejía se refirió al tema al ser cuestionado sobre la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público en contra de varios familiares del expresidente Danilo Medina.

"A mi no me gusta, yo soy enemigo de la retaliación de los presidentes. A mi me hicieron muchas críticas porque yo lo hice cuando Leonel (Fernández), por lo de la famosa Fundación Global y otras cosas más en las que yo dije no es verdad, yo respeto los presidentes", señaló el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Este afirmó que con lo que dice parecería que los presidentes cuando abandonan el poder cuentan con ese privilegio, sería lo correcto porque se debe respetar a los presidentes durante y después que ejercen su mandato.

"Es una convicción muy personal que yo la apliqué, lo que yo viví en Colombia, Perú en Centroamérica y varios países más la persecución contra los presidentes es un problema mortal y se los dije a los americanos que eso iba a traer muchos problemas y que no iba a aplicar esa fórmula aquí. Yo respete a mis presidentes a todos, aunque fuera mi contratorio incluyendo a Leonelito, Diandino, Félix y el otro Félix... Yo dije no, no me metan retaliación que yo no voy a retaliar a nadie", manifestó Mejía.

Indicó que razones de más había para emprender investigaciones en contra de expresidentes, pero que no estaba de acuerdo con hacerlo, "si me quieren condenar que me condenen, pero yo soy enemigo de la retaliación".

Aseguró que con la acción de emprender acciones contra los mandatarios lo único que ocasiona es que se desestabilice el desarrollo de los países y una muestra de ellos es lo ocurrido en Perú y Colombia.

Dijo que otros presidentes pueden tener su mismo pensar y estaria en lo correcto.

Punta Catalina

Sobre el fideicomiso que administrará a Punta Catalina y que se está conociendo en el Congreso Nacional, Hipólito Mejía señaló que hay más temas importantes que se pase esa central al Banco de Reservas, el cual pertenece al Estado.

"A nosotros (dominicanos) nos encanta teorizar, yo estoy de acuerdo con ese fideicomiso", dijo.

Indicó que la Central Termoeléctrica no se está regalando, sino que se está traspasando a un fideicomiso para ser administrada por un tiempo definido.