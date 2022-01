Milagros Ortiz Bosch aclara advertencia sobre el 50+1 es suya, no del PRM

Luego del avispero que generó las declaraciones de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, quien a principio de año dijo que el requisito del 50+1 para ganar elecciones debía revisarse porque distorsiona la democracia y crea corrupción, la funcionaria aclaró que esta advertencia la hizo a título personal y su partido no ha fijado ninguna posición al respecto.

Ortiz Bosch hizo la aclaración porque a raíz de raíz del tema, trascendió que desde el Gobierno del PRM se impulsaría una reforma constitucional para cambiar el artículo que establece que para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta se necesita la mitad de los votos más uno.

“Yo conozco el origen del 50 + 1, lo sufrí, lo usé, fui parte de eso; la señora Rosario Espinal acaba de hacer su historia, pero yo no me refiero a eso, yo creo en las alianzas, la alarma es innecesaria, ellos saben, todos los que están opinando saben que eso está en la Constitución de la República y que una advertencia nuestra no reforma la Constitución”, expresó en un video enviado a los medios de comunicación.

Más temprano, durante una entrevista al programa radial El Sol de la Mañana desde España, el presidente Luis Abinader se encargó de desmentir que desde el PRM se haya discutido si quiera una modificación a la Constitución para reducir el porcentaje del 50+1.

Reiteró que no aceptaría una reforma de la carga magna en el aspecto referente a la elección presidencial al tiempo que agregó que Ortiz Bosch fue malinterpretada.

¿Qué dijo Milagros Ortiz Bosch?

En una entrevista que Milagros Ortiz Bosch le concedió al programa matutino El Despertador, está dijo que desde la Dirección de Ética se prepara un programa nacional de lucha contra la corrupción y que en este se identificaría esos “ripios donde de crea la corrupción”. Citó el 50+1, como un artículo que distorsiona la democracia y debe revisarse.

“El 50+1 para ganar las elecciones distorsiona la democracia y crea corrupción. El 50+1 que se hizo primero contra Balaguer, y después se hizo para conseguir el uno que faltaba y se hizo un repartimiento y ese más uno se convirtió en una distorsión de corrupción de nuestra democracia", dijo hace dos semanas la dirigente al tiempo de indicar que lo recomendable en este caso sería establecer un porcentaje de diferencia entre el que obtenga el primer y segundo lugar en las elecciones presidenciales.

Aunque no es tema de discusión en su partido, la aclaración de Ortiz Bosch no desdice su planteamiento. La funcionaria ratificó la necesidad de revisar los acuerdos y dijo que a pesar de ser miembro de un partido su función como directora de Ética Gubernamental es fortalecer la democracia.

Con el tema de las alianzas que hacen los partidos para ganar elecciones y el repartimiento de posiciones que le suceden, la servidora llamó a revisar si estos han tenidos resultados positivos para el servicio público.

“Hay que ver los resultados del 50 +1, si el reparto de posiciones hizo más fuerte y mejor el servicio público, y preguntarse qué pasó con la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la Cancillería e Inespre; algunas habrán sido formidables o graciosas. Entonces son los resultados los que hay que medir”, indicó la directora de la Digeig.

Resaltó que si esos son resultados negativos hay que revisarlos, con tranquilidad, para que las alianzas fortalezcan el funcionamiento de lo público.

“Mi partido no está en eso, pero yo tengo la obligación de decirlo cada día y en cada oportunidad. No estamos aquí para perseguir. Estamos aquí para prevenir el futuro y crear transparencia”, concluyó.