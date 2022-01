Legisladores coinciden con Hipólito Mejía sobre la no retaliación en contra de expresidentes

Yván Lorenzo y Rubén Maldonado afirman que la no retaliación política no significa impunidad

Los voceros de los bloques de senadores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y de diputados de la Fuerza del Pueblo, Yván Lorenzo y Rubén Maldonado, respaldaron las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía en el sentido de que no están de acuerdo con la retaliación en contra de expresidentes de la República.

Mejía declaró que es enemigo de la retaliación contra los exmandatarios porque considera contribuye a desestabilizar el desarrollo de cualquier país.

Lorenzo consideró que la retaliación política no es algo sensato; por lo cual dijo que coincide con las opiniones que en ese sentido expresó el expresidente Hipólito Mejía.

Recordó que él había declarado que en el gobierno del PRM habían instrumentalizado la Justicia lo que, a su entender, es con el ánimo de anular a los dirigentes políticos opositores, como cree ha sucedido con gran parte de los hermanos del expresidente Danilo Medina.

Aclaró que respalda que se investigue y condene a quienes hayan incurrido en actos de corrupción administrativa pero no que se utilice ese pretexto para perseguir a connotadas figuras políticas.

“Con todo esto que se está llevando a cabo en la República Dominicana, lo que se busca es lograr el repudio de la población a la oposición, llevándole el ánimo de que prácticamente acabaron con el país, cuando todo eso no es verdad", analizó.

El senador por Elías Piña criticó que investigaciones que “debieron ser serias” sean filtradas como forma de dañar reputaciones.

Insistió: “Cualquier persona, sin importar el cargo que haya ostentado, puede ser investigada pero no perseguida como está sucediendo ahora. Una cosa es una investigación seria y otra cosa es una persecución y una instrumentalización de un sistema tan importante como es la Justicia”.

Lorenzo agregó: “Utilizar la Justicia para anular a un competidor es algo con lo que no estoy de acuerdo”.

Sobre el tema, el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que estaba ciento por ciento de acuerdo con Mejía, debido a que la retaliación a cualquier nivel es negativa para quien la ejecuta y para el país.

“La retaliación en contra de un expresidente donde quiera que se practica, al final de cuentas lo que trae son sabores amargos para quien la ejecuta y para el país”, expresó.

No obstante, favoreció que todo aquel que cometa un acto indebido y cuando existan las pruebas pertinentes sea sometido a la Justicia. Recordó que no retaliación política no significa impunidad.

“Lo que él está hablando es sobre la retaliación. Él no ha dicho que a quien haya hecho algo lo dejen libre y que no se le juzgue”, analizó.

Al referirse al caso puesto como ejemplo por Mejía, de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode) destacó que no es una riqueza ni del expresidente Leonel Fernández ni de su familia, por lo que no puede alegarse que el líder político sea su propietario.

En ese sentido, aseguró que si a Fernández no se le acusó judicialmente no fue para no tener retaliación en su contra, sino porque no se le encontraron pruebas con las cuales acusarlo o atacarlo.

“Lo mismo hizo el presidente Leonel Fernández con Hipólito Mejía, no lo sometió a la Justicia cuando él fue presidente de la República. No lo llevó a un tribunal y no llevó a los tribunales porque no encontró tal vez nada de que pueda acusarlo penalmente. Ahora, si él lo hubiese sometido a la Justicia aún sin encontrarle nada, eso es retaliación”, consideró.

Dijo que la retaliación política genera también un sentimiento de odio en los sectores que hayan actuado de manera injusta.

Maldonado indicó que en el caso particular de algunos exfuncionarios fueron traducidos a la justicia por supuesta falta pero que la justicia los descargó y aclaró su participación en los hechos que se les imputaban.

“La retaliación no puede ser el método de gobernanza de ningún gobierno”, reflexionó Maldonado.