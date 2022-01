Víctor Masalles: "Hay que diferenciar los derechos de los caprichos”

Al oficializar la misa en honor al décimo aniversario del Tribunal Constitucional, el obispo de la Diócesis de Baní monseñor Víctor Masalles, en su homilía explicó que la ley es para todos y no está por encima de nadie.

Sostuvo que la República Dominicana cuenta con el TC, el cual es una institución que ha emitido diversas sentencias por las cuales se tiene que agradecer a Dios.

Monseñor explicó que en el mundo existen poderes por encima de las constituciones, que quieren que estas constituciones cambien o que sean cambiadas por "capricho".

"Hay que diferenciar los derechos de los caprichos y nosotros hemos volcado mucho la búsqueda de la justicia y no en función de las verdaderas necesidades del ser humano y un ejemplo claro es que en el país no se discuten casi los derechos fundamentales que son el acceso a la comida, un techo y agua potable", fue lo que expresó el religioso.

Sostuvo que en los tribunales muchas de las discusiones que se hacen no son esenciales ya que sólo se discuten "caprichos".

Manifestó que si las leyes no están al servicio de los más pobres deberían ser revisadas y modificadas.

"No podemos victimizar a gente que no siendo pobre la queremos llamar pobre y discriminadas cuando sabemos que en nuestro país el verdadero discriminado es el pobre que no puede entrar en ningún lugar sin ser discriminado. Llamados discriminados a cualquier cosa" Víctor Masalles Obispo de la Diócesis de Baní “

Catalogó el trabajo de los jueces del Tribunal Constitucional como "invaluable" en el país, ya que discusiones que son llevadas a esa alta corte dejan de ser discusiones.

"Tenemos que aprender a entender las leyes con su carácter sagrado. Las leyes no pueden ser violadas", señaló.

Expresó que la Constitución es que da garantía de que las leyes que se van estableciendo sean manejadas de manera que se puedan ser capaz de arbitrar de buena forma los derechos de los seres humanos.

"La ley es la que está por encima de nosotros, nadie está por encima de la ley", expresó en su sermón Masalles.

El obispo indicó que el país merece un tribunal que sea superior y capaz de decir que por más "pataleos que pueda haber la verdadera interpretación de la ley es al servicio del ser humano que es lo esencial".

Recordó que en días pasados iba en su vehículo y unas motocicletas militares le pasaron por el lado y cruzaron el semáforo en rojo, "En otro lugar eso sería una multa, pero aquí en nuestro país se da la sensación de que quien tiene autoridad está por encima de la ley".