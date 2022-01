Jurídico del Poder Ejecutivo asegura fideicomiso de Punta Catalina no implica privatización

Abogado Cristóbal Rodríguez dice contrato fideicomiso no habla de privatización

Ante las interrogantes, preocupaciones y críticas que giran en torno al proyecto de contrato de Fideicomiso Central Termoeléctrica Punta Catalina (FCTPC), el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que se trata de un mecanismo legal que no implica ninguna privatización.

La posición de Peralta va en sintonía con el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, quien también afirma que es jurídicamente imposible argumentar que el fideicomiso representa una privatización de la termoeléctrica.

Al tocar el tema, el consultor jurídico hizo un llamado a los líderes de opinión para eduquen a la gente entorno al contrato, tras calificar como un acto de desinformación con carácter politiquero el hecho de hablar de privatización.

"“Decir que un fideicomiso, donde el Estado aporta la planta Punta Catalina y el Estado es que se beneficia de los resultados de eso, implica una privatización, es un acto de desinformación con carácter politiquero nada más. Esto no fuera tan importante si las personas que crean opinión pública lo dijeran y los ciudadanos no fueran víctimas de esa desinformación”" Antoliano Peralta Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo “

Sostuvo que el fideicomiso es una figura relativamente nueva en la legislación dominicana y que en estos momentos se está trabajando en un proyecto de ley.

Peralta manifestó que se trata de un tema de carácter financiero; “es decir, algunas personas pueden pensar que es un mecanismo que conviene o no le conviene al Estado, yo creo que le conviene”.

“No estoy entrando en detalles si es conveniente o no el fideicomiso, es un tema de carácter financiero, el Gobierno tiene sus técnicos, sus economistas, etc., lo que yo sí puedo decir como asesor legal del Estado es que es un mecanismo legal y normal y que eso no implica ninguna privatización”, aseveró.

La iniciativa, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y está pendiente de conocer en el Senado de la República, encendió un debate en la que han fijado posiciones encontradas actores políticos, sociales y religiosos. En medio de ese escenario, el abogado Cristóbal Rodríguez sostiene que la cláusula segunda del contrato en el numeral 2.15 refiere que: “Fideicomisario: Significa el Estado Dominicano, quien para estos fines estará representado por el Ministerio de Hacienda; por cuanto es el beneficiario directo del Fideicomiso CTPC y el titular del derecho de reversión del Patrimonio Fideicomitido, una vez termine el mismo”.

También señaló que la designación de un comité técnico por un período de 30 años, no representa la privatización de la planta, pues el contrato establece que podrán ser removidos en cualquier momento sin alegar causas o justificaciones algunas.

Respecto a la interrogante de ¿cómo puede terminar siendo propietario del Patrimonio Fideicomitido quien no es parte del contrato? Rodríguez respondió que no es jurídicamente posible, ya que “el titular del derecho de reversión del Patrimonio Fideicomitido, una vez termine el mismo es el Estado”. El abogado fijó su posición en el artículo “La mitología alrededor del Fideicomiso CTPC”, publicado en DL.