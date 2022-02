Continúan los trabajos de las mesas por las reformas temáticas

Mesa electoral entró en receso técnico hasta el próximo martes 8 de febrero; no han elegido al cocoordinador

El Consejo Económico y Social (CES) abrirá este miércoles la Mesa Temática sobre Transparencia Institucional e Institucionalidad a las 10:00 de la mañana, en el salón Verde del Palacio Nacional.

El presidente del CES, Rafael Toribio, hizo la convocatoria para iniciar los debates de la quinta mesa que se abre en el marco del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado. Al mismo asistirán representantes del Gobierno, del CES y de los partidos políticos con representación congresual.

Ya empezaron a trabajar las mesas del Agua, Electoral, sobre Modernización de la Administración Pública y sobre Transformación Digital.

Trabajos de la mesa electoral

La tercera reunión de la mesa temática de la reforma electoral no se desarrolló como se tenía planeado debido a la falta de consenso entre los partidos políticos para ponerse de acuerdo en la elección de un cocoordinador así como el inicio de las leyes electorales.

El aplazamiento se debió a un pedido por parte del delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, con la finalidad de buscar el consenso entre los partidos para lograr elegir ese cocoordinador de la mesa y cuál ley se iniciaría a estudiar.

La propuesta de Jorge Mera consistió en un receso técnico hasta el próximo martes 8 de febrero para que los partidos políticos logren ponerse de acuerdo.

En esta reunión la ausencia de los miembros del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), así como del presidente del Consejo Económico y Social Rafael Toribio y los demás miembros de esos organismos fue más que notable para los representantes de los partidos políticos y del sector empresarial.

Durante casi una hora los partidos políticos expusieron su pensar sobre la propuesta de Jorge Mera y de esa forma aplazar el conocimiento de las leyes.

En el desarrollo de la actividad se plantearon de igual forma dividir en dos grupos la mesa temática para agilizar la propuesta de la JCE.

César Nicolás Penson quien funge como moderador de la mesa electoral escuchó la opinión de los representantes de los partidos sobre la falta de consenso y el papel fundamental del tiempo para obtener una pieza de ley que pueda ser enviada a tiempo al Congreso Nacional.

Samuel Sena presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) en representación del sector empresarial, expresó sentir preocupación debido a la tardanza de los partidos en decidirse quienes serán sus cocoordinadores.

"Reiteramos que estamos preocupados por el retraso que presenta esta mesa y no nos queda más opción que aceptar el plazo de los siete días a los fines de que se pongan de acuerdo los partidos políticos y podamos avanzar sobre este meta", indicó Sena.

De su lado la coordinadora general de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, resaltó que desde la última reunión de la mesa temática los partidos no han podido ponerse de acuerdo con el tema de los cocoordinadores lo que catalogó de irresponsabilidad por parte de esas organizaciones.

“Me parece un poco irresponsable que hayan venido sin un cocoordinador para discutir los temas ya que estaban propuestos y que serían abordado que eran las dos propuestas de ley para reformas las leyes electorales”, destacó Blanco.

Hizo un llamado a los partidos políticos de que deben recordar que el país no puede ir a la próxima contienda electoral con las actuales leyes electorales, y que para renovar las mismas se requiere conceso y responsabilidad.

Janet Camilo, en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRD), indicó que las organizaciones políticas son respetuosas y responsables de los procesos, razón por la cual acudieron al llamado del gobierno para las reformas.

“Aquí en esta mesa de diálogo no hay ninguna irresponsabilidad de ningún partido político, pero lo que sucede es que vivimos en un mundo de intereses y esos intereses tienen nombre y apellido y en esta mesa no hay nadie que no tenga su agenda de interés”, sostuvo Camilo.

Durante la primera reunión de la mesa temática electoral la JCE presentó las propuestas de modificación a las leyes 15-19 Orgánica de Régimen Electoral y 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos las cuales los partidos políticos deberán avaluar.