Liberar de trámite de lectura a las iniciativas, una costumbre en el Congreso Nacional

Es usual no leer los proyectos de leyes y proceder a leer los informes de las comisiones en el Congreso Nacional. ( ARCHIVO )

Pacheco y Maldonado aseguran que ese procedimiento no significa que los congresistas no estudien los proyectos

Aunque los reglamentos internos de la Cámara de Diputados y del Senado establecen los procedimientos de lectura de las iniciativas, se ha convertido en una práctica someter al pleno de ambos hemiciclos liberar ese procedimiento, limitándose los congresistas a escuchar el contenido de los informes de las comisiones apoderadas del estudio de las piezas legislativas.

No obstante, esa práctica fue considerada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y el expresidente de ese hemiciclo y vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, como normal. Ambos aseguraron que liberar de lectura las iniciativas no significa que éstas no sean previamente estudiadas por los congresistas.

Pacheco aseguró que “no es posible aprobar algo sin leerlo, aunque sea liberado de lectura”.

Recordó que todas las iniciativas son ampliamente debatidas en las comisiones apoderadas de su estudio.

En tanto que, Maldonado destacó que lo que suele ocurrir en ese hemiciclo es que el presidente de un órgano legislativo someta a votación liberar de lectura una iniciativa, y que luego de aprobado por la mayoría de legisladores, se proceda a leer el informe de la comisión apoderada de su estudio.

Recordó que existen muchos proyectos de leyes que por su relevancia se someten a lectura por completo y puso como ejemplo, el Código Penal y las leyes de Organizaciones y Partidos Políticos y la Electoral.

También, señaló que los proyectos suelen colocarse al menos 24 horas antes en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Rememoró que existe un promedio de unos 30 proyectos de leyes que se someten a diario lo que representa un manojo de documentos bastante grande que muchas veces pueden tener más de 100 páginas.

Sobre liberar del procedimiento de lectura de las iniciativas expresó: “Eso es un procedimiento que está normal, que está dentro de los reglamentos de la Cámara de Diputados y que lo han practicado todos los presidentes, no solamente yo, todos los han practicado”.

“Leer todo” debe ser la regla

Sin embargo, el diputado peledeísta Víctor Suárez considera que debe prevalecer la regla “de leer todo” debido a que las iniciativas son discutidas en las comisiones apoderadas de su estudio, pero no en el hemiciclo.

“Siempre se aprueba así sin tiempo de lectura”, expresó y dijo que en algunos casos las iniciativas son aprobadas de urgencia.

Lo que dicen los reglamentos

Los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado establecen que las iniciativas legislativas deben ser leídas en ambos plenos, salvo que por los votos de las dos terceras partes de los presentes se decida lo contrario.

Lo anterior está consignado en los artículos 87 del reglamento interno de la Cámara Baja y 189 del reglamento interno de la Cámara Alta.

En tanto que el mismo procedimiento de someter la liberación del trámite del conocimiento previo de 24 horas de las iniciativas según los artículos 85 del reglamento de la Cámara de Diputados y 159, del Senado.

Iniciativas no leídas en el Pleno

En un arqueo relativas a las últimas iniciativas aprobadas por la cámara baja se encontraron varias que fueron liberadas del procedimiento de lectura entre las que figuran los contratos de fideicomisos público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y de Pedernales, el proyecto que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y que crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos (Cenefip). Este último fue aprobado en primera discusión.

Te puede interesar Diputados aprueban fideicomiso de Punta Catalina y Pedernales

También, algunas iniciativas son liberadas del trámite de la disponibilidad previa de 24 horas para ser conocidas por los legisladores. El proyecto de ley que regula la lengua de señas y el Sistema Braille en República Dominicana aprobado en la cámara baja y declarado de urgencia fue liberado de la formalidad de la disponibilidad previa y del trámite de la lectura. Sin embargo, fue leído su informe.

El no cumplimiento con estos trámites ha ocasionado discusiones entre legisladores o el reclamo de algunos durante las sesiones ordinarias. Ese fue el caso del proyecto de ley del “nuevo” Código Penal que tuvo que ser sometido a lectura tras esas confrontaciones durante la pasada legislatura ordinaria.