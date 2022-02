Partidos ven con recelo propuesta de modificar la Constitución

La FP rechaza modificación y el PLD no quiere comprometerse

Los representantes de los partidos políticos que participaron esta mañana en la apertura de la Mesa Temática por la Institucionalidad y la Transparencia rechazan o ven con desconfianza la propuesta del Gobierno de modificar la Constitución, para independizar la Procuraduría General de la República del Poder Ejecutivo.

Henry Merán, quien acudió en nombre del partido Fuerza del Pueblo (FP), rechazó tajantemente cualquier apoyo de esa organización a una reforma de la carta magna por ese o ningún otro motivo, debido a que, según él, la independencia de la Procuraduría General de la República ya está consagrada en la Constitución del año 2010, vigente.

“En este caso, lo que corresponde es dotarla de ciudadanos ejemplares, como es el caso actual”, sostuvo el diputado. Enfatizó que la FP no apoya ni apoyará ninguna reforma constitucional ni para ese tema ni para la reforma institucional del Estado que se propone el Gobierno.

Al ser cuestionado sobre si FP se sometería a la decisión del CES, en caso de que la mayoría de los participantes esté a favor, Merán reiteró la negativa del partido, establecida previamente explícitamente por su figura principal, el expresidente Leonel Fernández.

Aunque la propuesta gubernamental fuera consensuada en el CES, su aprobación en el Congreso no estaría garantizada, tomando en cuenta la posición de Felucho Jiménez, participante en representación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Jiménez aseguró que el CES no sustituye el Congreso Nacional y no tiene autoridad para imponerle criterio, ya que este Poder del Estado es el que tiene la autoridad para elaborar y aprobar leyes. Cuestionó que en la reunión no estuvieran presentes legisladores.

“Podemos estar o no de acuerdo, pero no podemos pretender que cuanto se acuerde aquí sea vinculante excepto, entiendo yo, aquellas cosas en las que de manera unánime hemos estado de acuerdo”, subrayó el dirigente.

El subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Luis Montilla Castillo, garantizó que el Gobierno está comprometido a impulsar los puntos acordados, pero advirtió que ellos no tienen forma de obligar a los partidos políticos a cumplir los acuerdos.

Guillermo Moreno ve con recelo el tema de modificar la ley sustantiva, debido a que esta práctica ha sido muy traumática en la historia de la República Dominicana, “porque es común que cada gobierno quiera hacerse una Constitución a su medida”.

El presidente de Alianza País dijo que no ve muy clara la propuesta de las autoridades en ese sentido, y que quiere esperar hasta conocerla más a fondo.

Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, explicó la propuesta del Poder Ejecutivo, según la cual la reforma constitucional sería complementada con una serie de iniciativas legislativas para regular de manera específica cada una de las instituciones de control: el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, el Ministerio Público, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Procuraduría General Administrativa, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones.

Se buscará la creación de nuevos órganos, como el Ministerio de Justicia.

En la apertura de la quinta mesa temática que empieza sus trabajos en el marco del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado se estableció el programa de trabajo y se presentó la metodología de los debates. El próximo encuentro será el 16 de febrero del 2021 a las 10:00 de la mañana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).