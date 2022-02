Felipe González llama a trabajar por la democracia

El expresidente del gobierno de España Felipe González (1982-1996) reconoce las imperfecciones de la democracia como un sistema político que está en retroceso, del que se desconfía y no garantiza un buen Gobierno.

“El sistema democrático, como dijo Churchill, es el peor que existe si excluimos a todos los demás; pero si no los excluimos, es lo mejor que nos puede pasar”, afirmó González en la Universidad Iberoamericana (Unibe). “Y como no nos gusta que nos echen, a largo plazo tratamos de mejorar nuestras prestaciones. Eso no ocurre con los autoritarismos”, destacó.

La erosión y la desconfianza de la democracia está documentada en varios informes, como el de Idea Internacional. Se afirmó que en 2020 hubo más países que tendieron hacia el autoritarismo que estados que avanzaran hacia la democracia.

El 49 % de los latinoamericanos apoya la democracia, un 13 % el autoritarismo y se mantiene alta la población al que el régimen de gobierno le es indiferente con un 27 %, reveló el último informe del Latinobarómetro.

Felipe González recibió el pasado miércoles la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada por parte del presidente Luis Abinader. “La democracia necesita condición humana, serenidad y reposo”, destacó González.

Democracia en RD es resiliente “La institucionalidad democrática de la República Dominicana es muy resiliente”, afirmó Felipe González en su ponencia “Retos de la democracia y la gobernanza de un mundo global”. El expresidente del Gobierno español exhortó a seguir cuidando, de manera institucional, esa capacidad del país de sobreponerse a las situaciones que desafían su democracia.

Información y poder

El auge de la tecnología trae consigo una sobreabundancia de la información que, para González, se ha convertido en un “bien mostrenco” que causa que el poder sea horizontal y que no se acumule en una mano. “Tiene más poder quien es capaz de interpretar ese bien mostrenco informativo y tan abundante, que le sirva para encauzar las decisiones que tiene que tomar”, analizó.

A Felipe González le preocupa la debilidad institucionalidad de los partidos, aunque reconoce lo difícil que resulta integrar todas las opiniones de los integrantes de una organización política. La Fundación Felipe González ha suscrito una alianza con Unibe .