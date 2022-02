Experto asegura fideicomisos no son para privatizar

El consultor Jorge Luis Porras Zamora dice deben garantizar transparencia; una ley no es obligatoria

Los Fideicomisos Públicos no constituyen un medio para la privatización, éstos deben estar abiertos al escrutinio público y político, asegurando la transparencia y no es imprescindible que exista una ley especializada para regularlos, según afirma el costaricense Jorge Luis Porras Zamora, quien tiene más de 30 años de experiencia fiduciaria.

El consultor internacional habló durante la charla magistral, organizada por la Fiduciaria Reservas, sobre “Experiencias del Fideicomiso Público en Latinoamérica”. “No es un proceso que se va a pensar que se va a privatizar. El fideicomiso no es un medio de privatización, es un medio de administración de los bienes, una administración que se hace de manera más eficiente”, consideró.

Escrutinio público y político

El experto internacional expresó que el fiduciario, como administrador, está en la obligación de rendir cuentas y garantizar la transparencia del fideicomiso público.

“Un fiduciario tiene que estar siempre abierto a todo, al escrutinio público, al escrutinio político, al escrutinio de las auditorías. Abierto a las finanzas. Abierto a quien quiera ver que es lo que está pasando ahí. Eso es lo que debe estar garantizado la total y absoluta transparencia que no siempre se logran en entidades privadas. En un fideicomiso es una obligación”, analizó.

Una ley no es imprescindible

Porras Zamora consideró que la aprobación de una ley de fideicomiso público no es imprescindible y destacó que de América Latina solo la República Dominicana cuenta con una ley de fideicomiso. No obstante, reveló que solo Guatemala y Paraguay no cuentan con una regulación para esa figura. “El fideicomiso público debe necesariamente nacer al amparo de una ley o un decreto presidencial”, expresó.