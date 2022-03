Ortiz Bosch acusa al PLD, FP y PRD de tumbar el diálogo para reformar Constitución

La dirigente perremeista Milagros Ortiz Bosch acusó a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) de tumbar el diálogo que se estaba llevando a cabo en el Consejo Económico y Social (CES) para reformar la Constitución y varias leyes.

Al ser cuestionada por los periodistas sobre si no se caía el diálogo con el retiro de esas organizaciones políticas, la también directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respondió: "bueno, lo tumban, que es otra cosa. Esa es una responsabilidad política".

Argumentó que la propuesta presentada por el presidente Luis Abinader es “quitándose poder” y que el partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM), nunca luchó para lograr la reelección sino para construir la democracia que vive el país.

Destacó la importancia de discutir, expresar sus ideas y seguir adelante y que una forma de lograr tener una justicia independiente y que eso sea una norma legal y no por una voluntad de un presidente o una personalidad es reformando a Ley de Leyes.

La preocupación externada por los partidos de oposición por la crisis que enfrenta el país fue valorada por la dirigente política, pero recordó que ésta no se resolvería sin contar con recursos económicos.

En ese sentido, expresó que, si la corrupción no se detiene porque no existe un Procurador General de la República independiente, aunque exista una voluntad política no se logrará ese objetivo.

Dijo que la corrupción administrativa “se lleva” unos fondos que le pertenecen al pueblo dominicano y que lo correcto para la democracia y la ciudadanía es lograr “sellar” la independencia del Ministerio Público vía una normativa.

Ortiz Bosch indicó que no se prestaría a "jugar el juego" de los partidos de oposición que se retiraron del diálogo y que no discutiría con sus representantes.

Precisó que es el pueblo el que al final a través de “marchas verdes” exigen que se acabe la corrupción y la impunidad.

Manifestó que el presidente Luis Abinader convocó al diálogo teniendo como escenario el Consejo Económico y Social (CES) porque en éste convergen trabajadores, empresarios, las mujeres y la sociedad civil, lo que va más allá del Congreso Nacional.

No obstante, recordó que el Poder Legislativo muchas veces consulta a la sociedad sobre diferentes iniciativas legislativas antes de ser aprobadas como forma de lograr el consenso.

“Yo pienso que cuando un país viene de estar en los niveles más altos de corrupción y logra bajar y crecer en transparencia, lo que debemos hacer todos los dominicanos es hacer crecer al país en lo que nos interesa”, analizó.

Recordó que el presidente Luis Abinader invitó a los partidos políticos que se retiraron del diálogo a retomarlo.

Argumentó que cuando presentó la propuesta de que fuera disminuido el requisito del 50 por ciento mas un voto para ganar la Presidencia de la República Dominicana lo hizo a manera personal, a lo que tiene derecho.

"Nadie ha hablado de eso en ninguna reforma. Por cierto, yo hablé de eso hace año y medio ... cuando llegué a la dirección donde estoy de Ética y de Transparencia. Yo hablé de las cosas que desde el gobierno dificultan o generan actos indebidos desde los poderes del Estado", declaró.

Argumentó que en ese momento se refirió también a cuando los gobiernos designan a su gabinete como un comando de campaña y en la necesidad de controlar los gastos en las campañas electorales, no solo de los recursos económicos que reciben los partidos políticos del Estado.

Sobre el 50% mas un voto insistió: "pero el presidente (Luis Abinader) ni ha hablado de eso ni nos importa, lo único que nos importa es dar pasos adelante".

Expresó que ella creía que esas declaraciones que dio hace un año medio le podría traer problemas con sus propios compañeros de partido.

Añadió de forma jocosa que "el chiste esta en que yo creía que eran mis compañeros los que me iban a atacar primero porque a lo mejor querían que el presidente Abinader designara el comando de campaña en su gabinete y despues también pensé que como pedi que les contaran a los candidatos fondos en la campaña se iban a poner contra mi. Felizmente ellos no se dieron cuenta pero los otros si".

La funcionaria fue entrevistada por los periodistas luego de participar en el acto de lanzamiento de sistemas de cumplimiento y anti soborno realizado en un hotel de esta ciudad por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).