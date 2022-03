Recuerdan a Peña Gómez en 85 aniversario de su natalicio

Este 6 de marzo se conmemora el 85 aniversario del natalicio del extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, por lo que dirigentes políticos recuerdan hoy esta fecha.

Al respecto, José Francisco Peña Guaba destacó las cualidades de su padre en un escrito titulado “Recordando a Papá al cumplirse 85 años de su nacimiento”.

“Las permanentes dificultades te convirtieron en un gladiador, porque tuviste que luchar contra todo, hasta contra aquellos malidicentes ciudadanos que buscaron afanosamente negarte hasta tu propia nacionalidad, los mismos que no entendían como con el azabache color de tu piel pudiste hacerte líder de las mayorías de un pueblo, que te mantiene todavía vivo en su corazón, porque los hombres como tu Papá, simplemente no mueren, solo cambian de ropaje espiritual y entran a la gloria, donde la impronta de su providencial legado les impiden ser olvidados”, indicó.

“Fue ese carácter impetuoso, firme y desafiante el que te hizo superar todos esos difíciles obstáculos que la vida te impuso, nada te desvió ni un milímetro de tu ideal, porque tu valor espartano hubo de ser tu armadura, para enfrentar las más sinuosas acechanzas y peligros, a los fines de lograr construir la democracia que disfrutamos los dominicanos hoy, por eso este tu agradecido pueblo te recuerda con orgulloso cariño y admiración”, sostuvo.

El expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, resaltó que Peña Gómez fue un ser humano desprendido y solidario.

“RD gradece a la naturaleza y la historia haberle premiado con José Francisco Peña Gómez, un ser humano desprendido, humilde, laborioso, solidario, sensible y brillante tribuno. Hoy cumple 85 años de nacido, de los que tuvo 61 años de vida y lamentablemente 24 de muerto”, sostuvo en su cuenta de Twiiter.

De su lado, el exdirigente perredeista Marino Mendoza, destacó las cualidades de “nobleza, grandeza humana y de trascendencia política inigualable” de Peña Gómez.

“Un día como hoy, en el año 1937, llegó a la vida el inmenso Jose Fco Peña Gómez, nobleza y grandeza humana y de trascendencia política inigualable. ¡Loor su memoria en este día y siempre!!”, dijo en su cuenta de Twitter.

En tanto el exdiputado Carlos Gabriel García dijo: “Desde muy joven me sentí seducido por el pensamiento político y humanista de Peña Gómez. En ocasión de cumplirse el 85 aniversario de su natalicio recuerdo cuando me solicitó que fuera su asistente político, ese día no dormí”.

José Francisco Peña Gómez fue un hombre de origen humilde, que nació en la Loma de El Flaco de la provincia Valverde, el 6 de marzo de 1937 y fue profesor de alfabetización a los 15 años en 1952, vocación que mantuvo hasta llegar a ser maestro de educación primaria en su comunidad. Se doctoró en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 1970.

Tras la salida del profesor Juan Bosch del PRD en 1973, para formar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Peña Gómez emergió como líder de relevo del PRD gracias a su formación académica, su firme oratoria y la capacidad de manejar a las masas. Ocupó la presidencia para Latinoamérica y la vicepresidencia mundial de la Internacional Socialista.

Fue tres veces candidato presidencial del PRD, en el 1990, 1994 y 1996, ocupó la secretaría general y la presidencia de dicho partido político. Ocupó la Alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones de 1982 y murió de un cáncer terminal de páncreas un 10 de mayo del año 1998, siendo candidato a síndico de la Capital por el PRD en las elecciones de esa época.