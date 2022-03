Diputados a favor y en contra de que PRM escoja autoridades por delegados

Algunos diputados perremeístas creen que no habrá crisis en el partido por forma de elección de sus autoridades. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Algunos dicen que eso está en los estatutos y otros no ven bien que un grupo decida por la militancia

La decisión de utilizar la modalidad de convención de delegados para escoger las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha suscitado posiciones encontradas entre los legisladores de esa organización.

Los congresistas señalaron que esta forma de elección,que será ratificada el próximo 18 de marzo por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, no es ilegal, no vulnera los derechos de los militantes del PRM y tampoco debería de causar "crisis" a lo interno de la organización como han señalado.

Los legisladores Ramón Bueno, Shoraya Suárez y Agustín Burgos entienden que la decisión de utilizar esa modalidad fue la mejor elección y donde primará la libre elección de los delegados que participen en el proceso.

Ramón Bueno, diputado del PRM, destacó que cada partido tiene sus organismos encargados de la elección de sus autoridades, lo cual está establecido dentro de los reglamentos internos.

"Eso no tiene que alterar a nadie. Los compañeros todos tenemos el mismo derecho de aspirar y eso en su momento cuando vaya al Comité Ejecutivo Nacional lo pueden aprobar o rechazar y lo que apruebe ese comité, que son mil y pico de compañeros que somos miembros, entonces eso es lo que se va aplicar ahí", sostuvo Bueno.

De aprobarse esa forma de elección de las autoridades del PRM, serán los delegados quienes decidan y no los militantes a través de un proceso abierto que es lo que exigen los dirigentes Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara.

En ese sentido, la diputada perremeísta, Shoraya Suárez, dijo que por ese modo de elección "no tiene que haber crisis" ya que los estatutos del partido son claros y explica los tipos de modalidades con los que se puede realizar la elección de las autoridades.

"Lo que entendemos es que sí debe haber algo bien organizado y entendemos que será transparente y será una forma de que se expresen las bases por otros y eso está contemplado en los estatutos", sostuvo Suárez.

Indicó que no hay motivos para que haya “situaciones con esto” ya que lo correcto es sentarse, ponerse de acuerdo y salir para adelante porque "un partido en el Gobierno no se puede dar el lujo de mandar malas señales y en eso estamos todos".

Los congresistas que forman parte de la organización partidaria indican que con esto no se busca limitar la participación de los militantes, ya que los estatus actuales que fueron aprobados el 30 de enero se establece esa forma de elección.

"Es que está en los estatutos, si nosotros no hubiésemos querido que estuviera en ellos, simplemente cuando se presentó, debimos haberlo objetado y nadie lo objetó, entonces le estamos dando parte a la participación, aunque sea algo limitado y se aceptó", fue lo expresado por la diputada.

Al ser cuestionada sobre si hay sectores que apuestan a una crisis interna del PRM, la diputada señaló que a quienes más les conviene que haya "crisis y sillazos" es a los partidos de la oposición, pero que se van a quedar esperándolas.

De su lado, el diputado Agustín Burgos, dijo estar contento con la propuesta de que sea a través de los delegaos que se elijan a las autoridades de su partido.

Indicó que a lo interno del partido no se realizará ninguna crisis porque “los métodos democráticos no traen crisis” y que con ese método no se está excluyendo la participación de ningún aspirante a la presidencia del partido.

“No vemos porque pueda traer crisis, porque no excluye a la participación de ningun aspirante a la presidencia de ningún organismo y de ningún nivel. Todo el perremeísta que quiera aspirar, va a aspirar, simplemente que la modalidad es por delegados y son ellos los que a última hora tendrán la última palabra de elegir el candidato o candidata dependiendo del puesto al que aspiren”, dijo Burgos.

A diferencia de sus compañeros de partido, el diputado Eugenio Cedeño, dijo que se debe recordar que lo que hizo que se creara el PRM fue una división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por abandonar la fórmula de elección de sus candidatos que originalmente se utilizaba, donde todos los miembros tenían derecho a elegir y ser elegidos.

"Ese derecho se ve confrontado con una propuesta de la Dirección Ejecutiva para quitarle a los militantes el derecho a elegir. Pretenden juntar 1,200 o 2,000 personas para ratificar, reconfirmar y señalar a un presidente del partido y eso atenta contra la democracia" Eugenio Cedeño Diputado “

El congresista les hizo un llamado a las autoridades del PRM a que "se vean en la historia y el futuro", porque están "vendiendo el fantasma" de que unas elecciones abiertas, democráticas y participativas a lo interno del partido tumbaría al Gobierno.

Indicó que no está vaticinando que ocurra una crisis similar a la que le pasó al PRD, sino que solo está destacando que las mismas condiciones que se dio con ese partido son las que se propician cuando se les dice a las personas que ya no podrán votar para elegir a sus autoridades.