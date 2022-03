Mariotti: PLD se mantiene firme en su rechazo a la reforma de la Constitución

Indicó que lo que plantea el Gobierno es una "contra reforma" que no resiste un análisis

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, sostuvo este lunes que esa organización política se mantiene firme en su posición de no aceptar la reforma a la Constitución que impulsa el actual Gobierno.

Mariotti explicó que el "PLD fijó una posición clarísima sobre eso y no hay ninguna posibilidad variarla".

Indicó que lo que plantea el Gobierno es una "contra reforma" que no resiste un análisis.

"Por más que el Gobierno insiste y gasta dinero para venderle al pueblo y al país que no hay un deterioro en la imagen de la figura presidencial, que no hay un deterioro en la imagen del Gobierno en sentido general, que no hay una reducción sustancial en el perremeísmo en cuanto a simpatía ciudadana, por más que ellos digan, la realidad se impone", destacó Mariotti.

Dijo que detrás de la reforma hay un motivo oculto, el 50+1 que es "real y efectivamente un valladar casi infranqueable" para el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Si usted va a lo que tiene que ver con el Ministerio Público, si usted va al tema de las Altas Cortes, usted se da cuenta que lo que hay y se prevé, es una salida del poder y cubrirse en el manto protector de la justicia" sostuvo Mariotti.

Las declaraciones del secretario general del PLD se realizaron previo al inicio de la reunión de su comité político.

