Senador Taveras Guzmán y diputados se acusan de boicotear aprobación del Código Penal

El estancamiento en la aprobación del proyecto de modificación del Código Penal ha generado enfrentamientos entre un senador y dos diputados, quienes este miércoles se acusaron entre sí de ser responsables de boicotear esa importante iniciativa.

Se trata del senador perremeísta por Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, quien declaró que “la responsabilidad del estancamiento del Código Penal recae en la Cámara de Diputados”.

Para el legislador, los diputados no cumplieron con el consenso arribado sobre esa controversial pieza en la comisión bicameral, mientras que los senadores sí.

“Deberíamos estar trabajando en colaboración, pero parece que no es así. Creo que se le hace un flaco servicio al país cuando instrumentos tan importantes como el Código Penal, que tiene tantos años con nosotros, se puede hacer un gran esfuerzo en una comisión bicameral y llegamos a los consensos y los acuerdos y que luego esos consensos no se cumplan y donde no se respetaron fue en la Cámara de Diputados y no aquí en el Senado”, señaló Taveras Guzmán.

Agregó que cuando el Código Penal llegó a la Cámara de Diputados: “Ellos, pues, ellos irresponsablemente lo cambiaron y decidieron introducir otro Código y no seguir con el Código que habíamos aprobado acá junto con ellos en una bicameral y que todos nos habíamos comprometido a aprobarlo. Eso es una gran irresponsabilidad”.

Al cuestionársele hacia donde conduce eso, Taveras respondió: “hacia no tener un Código Penal, hacia una hipocresía de muchos que dicen hacia afuera que quieren un Código Penal moderno, pero hacia adentro no lo aprueban”.

Sus acusaciones encontraron de frente a la diputada perremeísta Shoraya Suárez, quien afirmó que los acuerdos arribados no son unilaterales y acusó a Taveras guzmán de tomar presión y no responder a la mayoría.

“El Senador Taveras lo que tiene que hacer es defender la ley de Extinción de Dominio, que anda recogiendo firmas y no va a las reuniones”, dijo.

Al ser consultado sobre el estancamiento del Código Penal, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, aseguró que “si no tenemos Código Penal es porque, evidentemente, el Partido Revolucionario Moderno, bancada mayoritaria, boicoteó el conocimiento del Código Penal en el Senado cuando la Cámara de Diputados lo aprobó al principio de este período legislativo”.

Argumentó que resulta “cuesta arriba” que el senador del partido oficial, que “fue uno de los que sí, real y efectivamente, boicoteó el Código Penal en el Senado” atribuya a los diputados esa responsabilidad.

“Él lo que tiene que hacer es hablar con su partido y aprobar lo que ellos mismos se comprometieron a hacer en campaña”, afirmó.

Cuestionó que el senador por Santo Domingo quiera permanentemente “hacer populismo con las cosas importantes del país”.

Ayer, un grupo de cuatro diputados, que argumentan integrar el “bloque de la vida, la familia y la nación”, depositó un nuevo proyecto de ley de Código Penal.

Nuevo propyecto de CP

La propuesta fue presentada por Shoraya Suárez, Jesús Ogando, Lourdes Serulle, Ysabel de la Cruz, Elías Wessin Chávez, Fiordaliza Peguero, Juan José Rojas y Dorina Rodríguez.

